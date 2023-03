News

Andrea Sanna | 15 Marzo 2023

Spotify

Sembrerebbe essere sempre più vicino il servizio Spotify Hi-Fi. Ma cos’è e di che cosa si tratta? E, soprattutto, quando arriverà e potrà essere utilizzato?

Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla nota piattaforma musicale, che di recente ha reso nota la nuova interfaccia simile a TikTok.

Cos’è Spotify Hi-Fi

A febbraio 2021 il servizio amatissimo in tutto il mondo ha annunciato l’arrivo di Spotify Hi-Fi. Cos’è? Vi starete chiedendo.

Si tratta di un servizio premium con il compito di garantire agli utenti la possibilità di ascoltare i vari brani a una qualità audio mai raggiunta precedentemente.

A oggi, però, a causa di vari motivi, non è ancora stato lanciato sul mercato. Lo scorso ottobre un utente su Reddit disse di essere stato contattato dalla medesima azienda per un sondaggio sui vari servizi, tra cui proprio Spotify Hi-Fi.

Poi però non si è saputo più nulla e non è emersa alcuna conferma. Adesso, però, sembra esserci qualche cambiamento all’orizzonte e potrebbe non essere più solo una supposizione.

Quando arriverà

A parlare di Spotify Hi-Fi è il co-presidente, Gustav Söderström che, a riguardo ha fatto sapere qualcosa in più. Ci ha tenuto a far presente che è stato annunciato, ma poi per una serie di motivi non specificati, è cambiato qualcosa. Adesso, però, ha voluto sbilanciarsi: “(…) Lo faremo, ma lo faremo in un modo che abbia senso per noi e per i nostri ascoltatori. Il settore è cambiato e abbiamo dovuto adattarci”.

Söderström ha spiegato le reali intenzioni affinché si possa lanciare Spotify Hi-Fi sul mercato: “Vogliamo farlo in modo che funzioni anche per noi dal punto di vista dei costi. Non sono autorizzato a commentare i nostri accordi con l’etichetta, né su ciò che hanno fatto altri attori del settore, per ovvie ragioni”.

Da queste parole, dunque, sembrerebbe che il servizio sia pronto per essere lanciato. I dipendenti della piattaforma hanno accesso a Spotify Hi-Fi, ma al momento il rinvio pare sia legato a Apple.

Come noto, infatti, Apple usufruisce di musica lossless integrato in Apple Music senza ulteriori costi a carico degli utenti. Spotify HiFi arriverà prima o poi ma non si sa né quando né quale potrebbe essere il suo costo.