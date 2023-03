News

Martina Pedretti | 9 Marzo 2023

Spotify

Spotify ha annunciato una nuova interfaccia verticale simile a TikTok: ecco come sarà il look rinnovato dell’app

Spotify cambia look

Spotify ha annunciato la più grande riprogettazione dell’app fino ad oggi, rivelando una nuova interfaccia mobile “dinamica” volta a fornire agli ascoltatori un ruolo più attivo nella scoperta di nuovi contenuti audio. Ecco come sarà il nuovo look, che ricorda tanto TikTok.

L’aggiornamento dell’app di Spotify verrà distribuito agli utenti di tutto il mondo a ondate, a partire da mercoledì 8 marzo. L’azienda ha svelato la nuova interfaccia utente durante Stream On, un evento che mostra nuove funzionalità, strumenti per i creatori e programmazione. Si tratta del cambiamento più significativo per l’app mobile di Spotify da quando ha debuttato più di un decennio fa.

Il nuovo look di Spotify prevede un nuovo feed Home orientato verticalmente, con subfeed per musica, podcast e audiolibri con anteprime visive e audio personalizzate. C’è poi Smart Shuffle, funzione che suggerisce nuovi brani quando si crea una playlist che si possono aggiungere con il semplice tocco di un pulsante. Inoltre è stato annunciato Autoplay for Podcasts, che avvierà automaticamente la riproduzione di un nuovo episodio di podcast che corrisponde ai gusti di un utente.

La nuova app Spotify includerà anche la funzione DJ precedentemente annunciata. La versione beta di DJ, lanciata il 22 febbraio, è attualmente disponibile per gli abbonati Premium negli USA e in Canada.

Spotify ha rilasciato un’animazione che mostra l’aspetto della nuova interfaccia:

La nuova sezione di ricerca dell’app Spotify consente agli utenti di scorrere verso l’alto o verso il basso per esplorare la sezione Canvas dai brani dei generi preferiti dagli utenti.