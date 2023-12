News

Martina Pedretti | 21 Dicembre 2023

Meta sta testando la possibilità di condividere gli stati di WhatsApp anche su Instagram: ecco come funzionerà la novità

Presto gli stati WhatsApp si potranno condividere su Instagram

Meta sta lavorando per offrire un’esperienza di cross-posting più fluida tra le sue app di social media. Infatti ora sta testando la possibilità di condividere aggiornamenti di stato da WhatsApp su Instagram.

Fino a ora, WhatsApp consentiva agli utenti di condividere il proprio stato come storie di Facebook. Quindi possiamo aspettarci che il legame con Instagram funzionerà in modo simile.

WABetaInfo ha individuato per la prima volta questa funzionalità nella versione beta 2.23.26.17 di WhatsApp su Android. Sembra che lo strumento permetterà agli utenti di WhatsApp di condividere il proprio stato come storia di Instagram senza dover uscire dall’app di messaggistica. L’opzione sarà visibile dopo aver condiviso un nuovo aggiornamento di stato come una scorciatoia, accessibile dall’icona della condivisione.

Dopo aver postato un aggiornamento di stato, gli utenti vedranno un’icona di Instagram accanto all’ora e alla data in cui lo stato è stato pubblicato su WhatsApp. Inoltre si può anche abilitare o disabilitare questa funzione dalle impostazioni.

Affinché questa opzione funzioni, è necessario connettere il proprio account Instagram a WhatsApp e avere l’app installata sullo stesso dispositivo. Pper trovare l’opzione per aggiungere l’account Instagram basta andare alle impostazioni “Privacy dello stato” nella sezione Aggiornamenti dell’app.

Gli utenti avranno il controllo completo su quale stato WhatsApp desiderano condividere su Instagram e quale no. Una volta che questa funzione diventa disponibile, si potrà caricare uno stato WhatsApp su Facebook e Instagram contemporaneamente.

Sebbene non si sappia ancora la data in cui questa funzionalità arriverà a tutti gli utenti in una versione stabile, il fatto che appaia nella versione beta suggerisce che sarà disponibile presto.

Data la popolarità di Instagram, molti utenti apprezzeranno questa prossima funzionalità. Parlando di altre novità, recentemente abbiamo visto il rilascio dei messaggi in evidenza su WhatsApp, che consente di fissare informazioni importanti all’interno di chat individuali o di gruppo.