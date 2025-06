Dal 1° luglio WhatsApp smetterà di funzionare su questi dispositivi

News

Martina Pedretti | 23 Giugno 2025

WhatsApp

WhatsApp: dal 1° luglio 2025 stop su molti vecchi dispositivi – ecco cosa cambia

A partire dal 1° luglio 2025, WhatsApp non sarà più disponibile su una serie di smartphone Android e iPhone con sistemi operativi datati. La piattaforma di messaggistica, che conta miliardi di utenti in tutto il mondo, ha annunciato ufficialmente l’interruzione del supporto per alcuni modelli considerati ormai tecnologicamente obsoleti. La scelta è legata alla necessità di mantenere l’app al passo con i tempi, sia in termini di prestazioni che di sicurezza.

Perché WhatsApp non funzionerà più su alcuni telefoni?

WhatsApp aggiorna periodicamente i requisiti minimi per il funzionamento dell’app, come fanno anche altre app di uso comune. Questo processo serve a:

Integrare nuove funzionalità

Garantire la sicurezza dei dati degli utenti

dei dati degli utenti Migliorare la stabilità e la velocità dell’applicazione

I dispositivi più vecchi, che non supportano aggiornamenti recenti del sistema operativo, non sono in grado di reggere questi miglioramenti. Di conseguenza, WhatsApp cesserà di funzionare su questi modelli, lasciandoli senza accesso a nuove funzioni e, cosa più grave, senza protezione contro le vulnerabilità di sicurezza.

Quali modelli sono coinvolti

Ecco un elenco dei principali smartphone che perderanno l’accesso a WhatsApp dal 1° luglio 2025:

Android (versione 5.0 o inferiore)

Samsung Galaxy S5

LG G3

Sony Xperia Z2

Motorola Moto G (prima generazione)

Huawei Ascend Mate 2

iPhone (iOS 15.1 o inferiore)

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 6 (se non aggiornato oltre iOS 12)

Questi dispositivi, pur avendo segnato un’epoca, non sono più in grado di ricevere aggiornamenti software compatibili con le esigenze attuali dell’app.

Cosa succede se si continua a usare questi dispositivi?

Gli utenti che non aggiornano a un dispositivo compatibile si troveranno di fronte a diversi problemi:

WhatsApp non si avvierà più , o smetterà di funzionare correttamente

, o smetterà di funzionare correttamente Saranno esclusi da aggiornamenti futuri

Resteranno esposti a bug e minacce informatiche

e Potranno perdere dati o funzionalità come i backup automatici e la verifica in due passaggi

Qual è l’alternativa?

Chi desidera continuare a usare WhatsApp ha due opzioni:

Aggiornare il sistema operativo (se il dispositivo lo consente) Acquistare uno smartphone più recente, che supporti almeno Android 6.0 o iOS 16

Nel caso di molti modelli citati, però, l’aggiornamento del sistema non è più tecnicamente possibile. In questi casi, il cambio del dispositivo diventa l’unica soluzione.

WhatsApp ha chiarito che questa decisione non è dettata da motivi commerciali, ma dalla necessità di ottimizzare le risorse e mantenere alti standard di sicurezza. Continuare a supportare sistemi operativi troppo vecchi significherebbe rallentare lo sviluppo dell’app e mettere a rischio la protezione dei dati degli utenti.

La fine del supporto WhatsApp per dispositivi più datati non è una novità assoluta, ma questo aggiornamento coinvolge modelli ancora piuttosto diffusi, soprattutto tra chi utilizza telefoni più vecchi come secondo dispositivo o per esigenze essenziali. Con l’arrivo di nuove funzionalità sempre più complesse e una crescente attenzione alla cybersicurezza, il cambiamento è inevitabile.

Se il tuo telefono è tra quelli in lista, è il momento di prepararsi: il 1° luglio si avvicina, e con esso la fine di WhatsApp su diversi modelli del passato.