Come registrare le chiamate su iPhone

HowTo

Martina Pedretti | 31 Marzo 2025

iPhone

Da sempre registrare le chiamate su iPhone in modo nativo non è possibile, ma finalmente con iOS 18 le cose […]

Da sempre registrare le chiamate su iPhone in modo nativo non è possibile, ma finalmente con iOS 18 le cose sono cambiate. Ora infatti una funzione permette di registrarle, senza dover utilizzare app di terze parti (anche se in Italia non è ancora disponibile).

Ora si possono registrare le chiamate su iOS

Con l’uscita di iOS 18, Apple ha finalmente introdotto una funzionalità che molti utenti aspettavano da tempo: la possibilità di registrare le chiamate direttamente dall’iPhone. Questo strumento è utile sia per scopi professionali che personali, permettendo di catturare conversazioni importanti, rispondere a citazioni precise o semplicemente registrare momenti che potrebbero risultare utili in futuro.

Dove è disponibile la funzione

La registrazione delle chiamate è accessibile nella maggior parte delle regioni, ma non in tutti i paesi. Ecco una lista di quelli dove la funzione non è disponibile:

Azerbaigian

Bahrain

Egitto

Unione Europea (compresa l’Italia)

Iran

Iraq

Giordania

Kuwait

Marocco

Nigeria

Oman

Pakistan

Qatar

Russia

Arabia Saudita

Sud Africa

Turchia

Emirati Arabi Uniti

Yemen

Se non vivi in uno di questi paesi, probabilmente la funzione è già attiva sul tuo dispositivo, a condizione che tu stia utilizzando iOS 18.

Come registrare una chiamata

Se soddisfi i requisiti, ecco come registrare una chiamata:

Apri l’app Telefono sul tuo iPhone. Inizia una chiamata come fai normalmente. Durante la conversazione, tocca l’icona in alto a sinistra (un’icona con linee di dimensioni diverse e un punto sovrapposto) per avviare la registrazione. Quando la registrazione è attiva, entrambi i partecipanti verranno avvisati con una notifica audio. Per interrompere la registrazione, basta toccare l’icona con il quadrato dentro il cerchio, oppure terminare la call.

La registrazione verrà automaticamente salvata in una nuova cartella denominata “Registrazioni chiamate” all’interno dell’app Note.

Come accedere alla trascrizione della chiamata

In iOS 18, non solo puoi registrare le chiamate, ma Apple ti offre anche la possibilità di trascrivere automaticamente il contenuto della conversazione per trovare facilmente citazioni o dettagli.

Apri l’app Note. Vai alla cartella “Registrazioni chiamate”. Seleziona la registrazione desiderata. Potrai leggere la trascrizione della chiamata e fare alcune operazioni come: Riprodurre l’audio da un punto specifico cliccando sul testo.

da un punto specifico cliccando sul testo. Cercare una parte della trascrizione con il menu a tre punti.

una parte della trascrizione con il menu a tre punti. Copiare o salvare la trascrizione nel tuo appunti o in una nota.

nel tuo appunti o in una nota. Eliminare la registrazione se non è più necessaria.

Ricorda che Apple ti avvisa quando una chiamata viene registrata, quindi se la conversazione è sensibile o privata, entrambi i partecipanti ne saranno consapevoli. Inoltre, come per tutte le trascrizioni automatiche, potrebbe esserci qualche errore, quindi verifica sempre che la trascrizione sia accurata.

Non resta che attendere se anche in Italia arriverà la possibilità di registrare le chiamate su iPhone!