Dal 5 ottobre i prezzi dell’App Store aumenteranno del 20%

I prezzi dell’App Store aumenteranno del 20% dal 5 ottobre, anche in Italia

Apple ha confermato che il mese prossimo aumenterà i prezzi dell’App Store in tutta Europa e in alcuni mercati asiatici per via della forte inflazione. Molte valute infatti si indeboliranno rispetto al dollaro USA e per questo scatterà un aumento di prezzo delle app. Questa impennata riguarderà sia gli acquisti in-app che le app sullo store e sarà avviata a partire dal 5 ottobre.

Tutti i paesi che utilizzano l’euro, compresa l’Italia, e poi Svezia, Corea del Sud, Cile, Egitto, Malesia, Pakistan, Vietnam e Giappone saranno vittima degli aumenti dei prezzi. Infatti tutti i mercati dell’euro, ad eccezione del Montenegro, vedranno il prezzo base dell’app di € 0,99 salire a € 1,19, con un aumento del 20 percento. In Giappone gli aumenti saranno superiori al 30 percento, dato che lo yen è sceso al un nuovo minimo, rispetto al dollaro USA.

Apple non ha spiegato esattamente il motivo per cui i prezzi stanno salendo. Tuttavia, con l’euro e lo yen che lottano contro un dollaro forte, è chiaro che la scelta nasce dalle fluttuazioni valutarie, influenzate dall’inflazione e dall’aumento dei costi energetici. Reuters riferisce che Apple adegua periodicamente i prezzi dell’App Store in base al mercato. Infatti l’anno scorso aveva effettivamente ridotto il prezzo base dell’app da 1,09 euro a 0,99 euro.a

Le modifiche ai prezzi dell’App Store arrivano poche settimane dopo che Apple ha annunciato i prezzi dei suoi nuovi modelli di iPhone 14 e Apple Watch Series 8. Questi si sono dimostrati più altri in molti mercati rispetto agli USA. Gli analisti attribuiscono l’aumento dei prezzi del nuovo device top di gamma alla stessa motivazione: il forte dollaro USA.

Attenzione quindi agli acquisti effettuati sull’App Store dopo il 5 ottobre, vi troverete davanti infatti a un rincaro. Vi consigliamo di scaricare app e contenuti a pagamento dallo Store prima di questa data, per risparmiare ed evitare sovrapprezzi.

