iPhone 14 cosa sappiamo: uscita, prezzo, come sarà e colori

Indice dei contenuti Uscita

Specifiche

Prezzo

iPhone 14 uscita

iPhone 14 è il prossimo smartphone di casa Apple in arrivo dopo la serie di iPhone 13. Sono tante le notizie che trapelano online, ma poche di queste sono attualmente attendibili. Tra le più chiacchierate troviamo quella su quando esce questo nuovo telefono top di gamma. La data di uscita, per quanto ancora ignota, è spesso riporta a settembre 2022, mese in cui l’azienda è solita far debuttare i suoi nuovi smartphone. Si ipotizza che iPhone 14 sarà disponibile al preordine tra il 9 o il 16 settembre 2022.

Al momento non ci sono novità sul giorno in cui Apple presenterà il nuovo iPhone 14. Secondo Power On si parlerà anche di AirPods Pro 2, iPad Pro, iPad 2022 e di alcuni Mac.

Specifiche display, fotocamera e batteria

Cos’altro ci possiamo aspettare? Al momento non sappiamo quali saranno i dispositivi che usciranno per la linea iPhone 14, anche se una versione Max è molto probabile. Per quanto riguarda il design questo non dovrebbe differire di molto dal suo predecessore. Sicuramente ci saranno cambiamenti in termine di display, dimensioni e qualità delle fotocamere, che dovrebbe raggiungere i 48MP. Lo stesso vale per le prestazioni della batteria. Tra i rumor si parla dell’ancora inedito processore A16 Bionic.

Sui colori in cui sarà disponibile lo smartphone al momento non ci possiamo ancora sbilanciare. Rivedremo il verde che ha recentemente debuttato per iPhone 13? Solo durante l’evento Keynote di Apple di settembre potremo avere tutte le informazioni in merito alle specifiche e funzioni di questo nuovo dispositivo.

iPhone 14 prezzo

Non sappiamo ancora quanto costerà iPhone 14, ma conosciamo il prezzo di partenza di iPhone 13, ovvero 939€. La cifra dovrebbe essere simile a questa, oppure dovrebbe alzarsi di poco.

PC Professionale © riproduzione riservata.