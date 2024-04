DAZN lancia una promo: il piano Standard scontato per 4 mesi

News

Martina Pedretti | 17 Aprile 2024

DAZN

DAZN lancia una nuova offerta promo: fino al 28 aprile il piano Standard sarà scontato per 4 mesi a 19,90 euro

Offerta DAZN: il piano Standard scontato a 19,90 euro

DAZN ha fatto partire una promozione lampo, che spalanca le porte al suo piano Standard mensile a soli 19,90 euro per i primi 4 mesi invece dei consueti 40,99 euro. Scopriamo quindi come abbonarsi e fino a quando si può usufruire della promozione.

Questa offerta, è destinata a durare solo fino al 28 aprile, e accoglie a braccia aperte solamente le nuove iscrizioni alla piattaforma per gli appassionati di sport. Niente da fare quindi per gli abbonati fedeli, poiché questa promo è riservata solo ai nuovi arrivati e si applica esclusivamente al piano mensile Standard, escludendo la versione annuale.

Sembra quindi il momento perfetto per abbandonarsi alla tentazione e godersi lo sconto, ma attenzione: se durante il periodo promozionale si cambia piano, addio al prezzo scontato.

Questa offerta di DAZN è stata lanciata in concomitanza con il derby Milan – Inter del 22 aprile 2024, un confronto che potrebbe già decidere le sorti dello scudetto. Ma non finisce qui: nel weekend successivo, il 28 aprile, un’altra partita di rilievo si preannuncia, quella tra Juventus e Milan.

Cosa include il piano Standard di DAZN in promozione? L’abbonamento permette di seguire eventi live o di tuffarsi negli on demand su due dei sei dispositivi associabili, purché siano connessi alla stessa rete domestica.

Per chi desidera un’immediata pace d’animo, c’è anche l’opzione del pagamento annuale anticipato, con un prezzo fisso di 359 euro all’anno.

Ma non è tutto qui: con il piano Standard di DAZN (e anche con quello Plus) si aprono le porte a un mondo di emozioni. Dalla Serie A TIM alla Serie BKT, alla LaLiga EA Sports alla UEFA Europa League, fino alla UEFA Women’s Champions League e altre competizioni internazionali. C’è spazio anche per il basket italiano ed europeo, l’NFL, la boxe, l’UFC e tanto altro ancora.