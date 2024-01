News

Andrea Sanna | 4 Gennaio 2024

DAZN

DAZN nel 2024 ha previsto per i suoi utenti una stangata riguardante ogni singolo abbonamento. Qual è il nuovo costo di ognuno e dunque quali prezzi dobbiamo aspettarci! Vediamo insieme cosa è emerso a riguardo.

Quali sono gli abbonamenti disponibili

Per chi fosse poco pratico, prima di scoprire ogni singolo costo dell’abbonamento di DAZN nel 2024, ricordiamo che ne sono disponibili ben 3, ognuno con caratteristiche diverse.

Nel dettaglio abbiamo la versione Start, la Standard e infine la Plus. Ognuna di esse ha un prezzo differente e, come detto, ci sono degli aumenti piuttosto importanti. Scopriamoli insieme.

Costo dell’abbonamento di DAZN: i nuovi prezzi

Come detto dunque abbiamo 3 abbonamenti distinti per DAZN ognuno con una caratteristica e costo differente. Ecco tutti i dettagli.

DAZN Start : Il pagamento annuale prolungato in 12 mesi, da 9,99 Euro a 11,99 Euro . Mentre il pagamento mensile da 13,99 Euro a 14,99 Euro . Infine il pagamento annuale in una sola soluzione da 89,99 Euro a 99 Euro .



: DAZN Standard : In questo caso il pagamento annuale dilazionato in 12 mesi ha un aumento di costo da 30,99 Euro a 34,99 Euro . Il prezzo per il pagamento mensile resta invariato a 40,99 Euro . L’abbonamento con pagamento in un’unica soluzione passa da 299 Euro a 359 Euro .



: DAZN Plus : Stavolta il pagamento annuale prorogato in 12 mesi ha un prezzo che va da 45,99 Euro a 49,99 Euro. Il mensile invece da 55,99 Euro a 59,99 Euro . Quello annuale, in un’unica soluzione, da 449 Euro a 539 Euro .

:

Questo quindi il costo degli abbonamenti su DAZN.

Aumenta abbonamento DAZN 2024: quando entrano in vigore e chi riguardano

Gli aumenti degli abbonamenti sono particolarmente consistenti. Si parla ameno del 25%, se ci si sofferma solo su DAZN Plus.

Ma chi riguarda questa decisione da parte della piattaforma? Toccherà solo una parte di utenti? Ebbene no, questa mossa toccherà tutti gli abbonati.

Quando entra in vigore l’aumento degli abbonamenti su DAZN? Questa nuova regola entra in vigore dal primo rinnovo utile, successivo al 2 gennaio 2024. Ogni utente riceverà la seguente comunicazione:

“Al fine di garantire una migliore funzionalità del Servizio, alla scadenza annuale dei Piani Annuali con pagamento in 12 rate mensili DAZN Standard e Plus, attivati prima del 2 gennaio 2024, e a partire dal 2 gennaio 2024, il relativo prezzo si adeguerà al prezzo di listino attualmente in vigore”.

Successivamente l’azienda ha elencato tutte le modifiche sopra citate. Infine il comunicato si conclude: “I clienti interessati dalla modifica riceveranno una comunicazione personale via e-mail con tutti i dettagli informativi e nel rispetto del preavviso legale richiesto”.

Nel caso però un utente decida di interrompere il contratto, può esercitare il diritto di recesso ed è necessario fare così la disdetta per togliere l’abbonamento di DAZN.