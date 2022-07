Il Parlamento UE obbligherà Apple a rendere disponibili app store di parti terze?

Il Digital Services Package emanato dal Parlamento UE riguardo le norme per le piattaforme digitali potrebbe obbligare Apple a rendere disponibili App Store di terze parti su iPhone. Queste leggi europee infatti potrebbero imporre all’azienda di aprire il proprio sistema mobile all’arrivo di app di altri store esterni.

Da sempre Apple si è battuto per non permettere di scaricare app da terze parti, per questioni di sicurezza. Tuttavia da ogni download o acquisto su Apple Store, l’azienda prende una percentuale. Tuttavia le nuove norme UE potrebbero fermare la corsa della Mela, volta alla protezione dell’utenza e a un massimo profitto.

Nel testo di legge DMA (Digital Markets Act) si può leggere che tutti gli utenti devono avere la possibilità di rimuovere software preinstallato. Quindi Apple dovrà consentire di disinstallare strumenti come Safari, Apple Podcast, Siri e App Store. Tra le altre cose dovrà rendere consentito il download di app e app store di terze parti, che ovviamente dovranno anche funzionare.

Se Apple si dovesse opporre potrebbe rischiare una multa tra i 13 e i 16 miliardi di dollari. Infatti si applica una sanzione a chi non rispetta la legge, fino al 10% dei ricavi globali dell’anno precedente, che potrebbe trasformarsi poi nel 20%.

Starà quindi all’azienda capire come muoversi, e probabilmente opterà per dare il via libero agli app store di terze parti che non compromettano però la sicurezza degli utenti. Rimarremo in ascolto per tutte le novità del caso.

