Nicolo Figini | 27 Febbraio 2025

digitale terrestre

Si stanno per diffondere delle nuove regole, per quanto riguarda il Digitale Terrestre, in merito a come dovranno essere i nuovi telecomandi delle Smart TV.

La novità sul Digitale Terrestre

Continuiamo a parlare del Digitale Terrestre dopo avervi tenuti informati sui più recenti cambiamenti per quanto riguarda la modifica della numerazione dei canali del 18 febbraio 2025. Questa volta la questione riguarda il telecomando che usiamo per passare da una trasmissione all’altra. Questo, infatti, dovrà essere cambiato perché dovrà seguire delle regole ben precise.

Stando a quanto riporta anche il sito HDBlog, i telecomandi delle Smart TV in Italia devono rispettare dei requisiti tecnici ben precisi e stabiliti dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Tutto ciò ha come obiettivo quello di garantire una maggiore accessibilità ai canali televisivi del Digitale Terrestre.

Tra le novità da inserire sopra il dispositivo, dunque, possiamo citare il tastierino numerico completo. Questo permetterà di selezionare i canali indipendentemente dall’app in esecuzione sul televisore. Inoltre, dovrà essere presente anche un tasto dedicato alla TV digitale terrestre, in modo da garantire un rapido accesso ai canali tradizionali.

Ma non finisce qui, perché le norme prevedono anche una banda nella Home Page con quattro icone così da garantire un accesso diretto ai “Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici di Interesse Generale“. Questi comprendono le emittenti pubbliche della Rai ma anche le TV private.

Per concludere il discorso, tutti i produttori di Smart TV hanno l’obbligo di adeguarsi a tali normative entro e non oltre il 6 maggio 2025. Si ipotizza che potrebbero introdurre due telecomandi, uno per i canali del Digitale Terrestre e un altro più adatto alla navigazione tra le piattaforme streaming. La riterreste una soluzione utile oppure un po’ complicata? Fatecelo sapere con un commento.