Andrea Sanna | 12 Marzo 2025

Ci sono delle novità da oggi 12 marzo sul Digitale Terrestre: cambia la numerazione dei canali. Andiamo a scoprire insieme cosa c’è di nuovo…

Digitale Terrestre, la numerazione dal 12 marzo

Tante come al solito anche le curiosità che riguardano i Digitale Terrestre e le ultime news. Oggi 12 marzo, come capita di tanto in tanto, abbiamo la nuova numerazione dei canali come già successo in passato.

Nessuna novità da Rai 1 al Canale 20 di Mediaset, che restano invariati sotto questo punto di vista. Le modifiche però le troveremo nelle prossime pagine.

Intanto vediamo come continuano dal canale 21 in poi…

21 Rai 4 in conflitto LCN con Rai 4 HD

22 Iris HD

23 Rai 5

24 Rai Movie HD

25 Rai Premium in conflitto LCN con Rai Premium HD

26 Cielo

27 27Twentyseven HD

28 TV2000

29 LA7d HD

30 La5 HD

Poi abbiamo:

31 Real Time

32 QVC HD

33 Food Network

34 Cine34 HD

35 Focus HD

36 RTL 102.5

37 Warner TV

38 GIALLO

39 TOPcrime HD

Continua…