News

Andrea Sanna | 6 Giugno 2024

Arrivano delle nuove manovre sul Digitale Terrestre. Dopo la nuova numerazione dei canali, adesso è la volta dell’eliminazione di un canale TV dall’elenco. Scopriamo nel dettaglio di quale si tratta.

Eliminato un canale su Digitale Terrestre

Solo ieri vi abbiamo raccontato della scelta del Digitale Terrestre di rinnovare nuovamente la numerazione dei suoi canali TV. Adesso scopriamo invece che ci sono delle altre manovre da parte della piattaforma. Una su tutte riguarda, ancora una volta, l’eliminazione di un altro canale.

LEGGI ANCHE: Facebook multato dall’Antitrust italiano: l’elevata cifra

Il mese di giugno è partito con una serie di novità a quanto pare sul Digitale Terrestre, tra cui appunto il fatto che un canale televisivo sia stato cancellato dalla piattaforma comunque. Di quale si tratta nello specifico?

Come si apprende il canale TV in questione è Sct Passion. Fino a ieri era possibile sintonizzarlo sul Mux DFree a livello nazionale sul numero 401, ora però non è più disponibile tra i canali. Come si legge anche su Everyeye Tech la sua programmazione viene veicolata attraverso l’Hbbtv di Prima Free, un altro canale presente sul 170 del Digitale Terrestre.

In questi abbiamo assistito a tante modifiche e quest’ultima potrebbe essere la prima di un’altra lunga serie che la piattaforma deciderà di proporre ai proprio pubblico. Dopo l’introduzione di nuovi canali e della numerazione variata è la volta dunque di alcune eliminazioni.

Per evitare dunque che si debba continuamente andare a ricercare i canali o comunque avere la giusta posizione di ognuno di essi è il caso di dover attivare la sintonizzazione automatica del decoder o TV. Il tutto al fine di evitare di farlo manualmente.

In ogni caso preparatevi perché la rivoluzione sul Digitale Terrestre pare non sia ancora finita! Nell’attesa vi lasciamo altre news qui a seguire, che magari potrebbero destare il vostro interesse…