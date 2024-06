News

Andrea Sanna | 7 Giugno 2024

A quanto pare Netflix ha deciso di rifarsi il look! La piattaforma ha pensato bene di modificare la sua home sull’app TV, che diventerà sicuramente molto più semplice nell’utilizzo e più intuitiva per gli utenti.

Netflix modifica la sua home

Non solo l’evento Apple e la nuova modifica che presto sarà introdotta (non per tutti) su WhatsApp. Anche Netflix nella giornata odierna fa parlare di sé. Ebbene pare proprio che infatti siano in arrivo delle novità, che attualmente la piattaforma sta testando. Parliamo di un interessante rinnovamento grafico che riguarda la homepage dell’app sulla TV.

Un cambiamento importante cambiamento visivo di questi anni per una piattaforma streaming. The Verge, che ne ha riportato la notizia in anteprima, ha rilasciato anche alcune delle novità. Pare infatti che l’intento principale sia quello di rendere la navigazione molto più semplice e intuitiva.

Attualmente l’interfaccia di Netflix mostra titoli e descrizioni presenti dentro ai riguardi, che cambiano in base alla sezione con un semplice click del telecomando. Se questa nuova idea dovesse andare in porto, invece, la homepage presenterà delle “scatole” informative espandibili. Servirà semplicemente puntare il telecomando su un preciso titolo e questo ci darà tutti i dettagli. Per esempio il trailer del film o serie TV partirà in automatico dopo poco.

Non ci sarà più il menu laterale, questa è un’altra novità importante sull’app TV di Netflix. Con questa è possibile accedere alle varie categorie e impostazioni. Adesso al suo posto troveremo, come mostrato nello screen, una barra dei menu nella parte superiore dello schermo. Qui le tab sono separate: Home, Serie TV e Film. Questo vi permetterà dunque di effettuare la ricerca e cercare titoli specifici, per tornare al punto di partenza, basterà premere sul tasto “indietro” del telecomando.

Sull’app TV debutterà anche “Il mio Netflix” che in realtà è già presente dallo scorso anno sulla piattaforma mobile. Tale sezione permette di riepilogare tutte le attività sulla piattaforma e ne facilita la ripresa dei contenuti già avviata oppure scoprire quelli già visti o simili a essi.

A The Verge, Pat Flemming (senior director di Netflix) ha rivelato: “Spesso notiamo che gli utenti devono compiere un vero e proprio sforzo visivo per navigare la home page. Vogliamo che sia più facile per loro capire se un titolo fa al caso loro.”

Ora il design rinnovato è in fase di test per un numero limitato di utenti. Se ci saranno riscontri più che positivi allora sarà aperta a tutti molto presto. Attendiamo dunque solo l’ufficialità!