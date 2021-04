Su Fortnite è da poco arrivata la stagione 6, Furia, è sono approdati sull’isola anche i dinosauri. Scopriamo subito dove trovarli e come addomesticarli per rendere sempre più interessante e divertente il gioco.

Con la stagione 6 di Fortnite sono arrivate tante novità, introdotte da Epic Games, per migliorare il battle royale con tante nuove skin, missioni e armi. Ma con questo aggiornamento di Fortnite si arricchisce anche la fauna del gioco, introducendo lupi, cinghiali, polli, rane e dinosauri. In particolare sono arrivati i terribili Raptor.

Si tratta di animali preistorici che non stringono facilmente amicizia con i giocatori, e infatti li attaccano se ci si avvicina troppo. Tuttavia il loro impiego è necessario per procedere con la propria partita, pertanto è necessario incontrarli nella mappa e interagire con loro.

Nati dalle uova che si sono schiuse da poco in giro per l’isola, i raptor si uniscono alla caccia per toglierti il titolo di predatore supremo. I raptor cacciano in coppia. Non stupitevi quando affrontandone uno vedrete il suo compagno di branco precipitarsi a soccorrerlo. Senza eguali tra gli animali selvatici dell’isola, i raptor combatteranno chiunque e qualunque cosa incroci il loro cammino!

Questo recita il sito di Epic Games.

Dove trovare i dinosauri su Fortnite

Per trovare i dinosauri su Fortnite basterà recarsi presso il nuovo bioma Furia sulla mappa. In questo punto dell’isola infatti appaiono delle uova di dinosauro, di dimensioni ridotte, e che presto si schiuderanno per trasformarsi in velociraptor. Per ora solo questa specie di dinosauro è presente nel gioco, ma ciò non esclude che ne arriveranno altre in futuro. Questi dinosauri possono essere trovati in giro per l’isola da soli o in branchi di due o tre. Non è chiaro dove si trovino con certezza, anche se sembrano preferire le zone montuose. Per trovare un raptor è necessario ascoltare i suoni intorno, se uno è vicino, si potrà udire il suo verso.

Come addomesticare i dinosauri su Fortnite

Oltre a sconfiggere i dinosauri su Fortnite, è possibile anche addomesticarli. Infatti questi sono particolarmente utili per procedere nel gioco. Se ci si avvicina a loro, è possibile addomesticare i raptor. Per poterli domare è necessario creare e indossare un mantello del cacciatore. Solo così si potranno addomesticare i dinosauri incontrati sul proprio cammino. Se si indossa il mantello, questi si uniranno semplicemente avvicinandosi a loro. Infatti questi si uniranno al giocatore, diventando amici, e potranno portarlo in giro per la mappa, sfruttandolo anche come arma contro i nemici. Se invece si sceglie di sconfiggere i dinosauri su Fortnite lo si potrà fare potenziando le armi con delle ossa. I raptor possono facilmente uccidere in tre colpi, grazie alla loro velocità.

PCProfessionale © riproduzione riservata.