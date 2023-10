News

Martina Pedretti | 28 Settembre 2023

Disney+

Disney+ ha avviato il blocco della condivisione delle password tra utenti fuori dal nucleo famigliare in Canada

Il giro di vite sulla condivisione delle password di Disney+ è arrivato prima del previsto. La House of Mouse ha già messo in atto il fermo in Canada, con restrizioni che verranno imposte nel Paese a partire dal primo novembre.

Engadget riferisce che Disney ha inviato un’e-mail agli abbonati Disney+ canadesi informandoli che presto proibirà loro di condividere la propria password al di fuori delle proprie case. Questa disposizione entrerà in vigore il 1° novembre.

“Non è possibile condividere il tuo abbonamento al di fuori della tua famiglia“, afferma Disney nel contratto di abbonamento aggiornato. “Con ‘Famiglia’ si indica l’insieme dei dispositivi associati alla residenza personale principale utilizzati dalle persone che vi risiedono.”

Sapevamo che l’azienda avrebbe optato per questa soluzione, quando ad agosto il CEO della Disney Bob Iger ha rivelato l’intenzione della società di interrompere la condivisione delle password. Tuttavia, non era prevista l’implementazione delle restrizioni fino al prossimo anno. Sembra che però qualcosa sia cambiato e che i primi a subirne le conseguenze saranno gli utenti canadesi.

“Potremmo, a nostra esclusiva discrezione, analizzare l’utilizzo del tuo account per determinare la conformità al presente Accordo“, si legge nel nuovo contratto. “Se stabiliamo che hai violato il presente Accordo, potremmo limitare o interrompere l’accesso al Servizio e/o adottare qualsiasi altra misura consentita dal presente Accordo.”

Il contratto di abbonamento prevede quindi che l’account possa essere soggetto a controlli e che, qualora risultino delle violazioni, l’azienda possa scegliere di interrompere l’accesso.

C’è però un’eccezione al divieto di condivisione dell’account. Disney infatti afferma che la restrizione si applica solo se si agisce “diversamente da quanto consentito dal livello di servizio“. Questo significa che probabilmente l’azienda introdurrà nuovi piani di abbonamento (più costosi) che consentiranno la condivisione della password tra le famiglie.

Nel frattempo da novembre si alzeranno anche i prezzi degli abbonamenti di Disney+.