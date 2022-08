Disney+ annuncia un aumento dei prezzi e un abbonamento con pubblicità

Disney+ ha annunciato un aumento dei prezzi in USA e un abbonamento con pubblicità chiamato Disney+ Basic: quanto costa e come funziona

Disney+ aumenterà i suoi prezzi e lancerà Disney+ Basic, un abbonamento con pubblicità

Disney+ ha annunciato che entro fine 2022 ci sarà un aumento dei prezzi, ma arriverà anche un abbonamento più economico basato sulla pubblicità, chiamato Disney+ Basic.

Disney+ Basic sarà quindi il piano meno costoso del servizio, dove i contenuti saranno intervallati da spot pubblicitari, che saranno presenti anche nella homepage della libreria. Questa novità arriverà l’8 dicembre negli USA e il prezzo sarà di 7,99 dollari al mese. Si tratta della stessa cifra che pagano oggi dagli utenti di Disney+, senza pubblicità.

Quanto costa Disney+ Basic

Infatti il piano senza pubblicità, nonché quello che finora è stato l’unico, subirà un aumento di costi. Da 7,99 dollari al mese (79,99 dollari/anno) a 10,99 dollari al mese (109,99 dollari/anno). Si parla di un incremento di oltre il 30% rispetto al prezzo attuale.

Le prime informazioni parla di un massimo di 4 minuti di pubblicità per ogni ora di contenuti. Tuttavia non ci sono ancora conferme ufficiali al riguardo. Tuttavia sappiamo che il profilo Bambino ci sarà una riduzione degli spot in base alle esigenze dei minori.

Deadline riporta che negli USA poi si potrà attingere a diversi pacchetti che integrano a Disney+ anche realtà come Hulu e/o ESPN+.

Basic + Hulu – 9,99 dollari al mese;

– 9,99 dollari al mese; Basic + Hulu + ESPN+ – 12,99 dollari al mese;

– 12,99 dollari al mese; Standard + Hulu + ESPN+ – 14,99 dollari al mese;

– 14,99 dollari al mese; Standard + Hulu (senza pubblicità) + ESPN+ – 19,99 dollari al mese.

L’aumento di prezzi arriva in Italia?

Ma Disney+ Basic quando arriva in Italia? Al momento l’abbonamento mensile senza pubblicità salirà da 7,99 dollari a 10,99 dollari, ma solo negli USA. Non sappiamo infatti quando e se questo aumento arriverà anche in Italia, facendo salire il costo di 8,99 euro mensili. Inoltre per ora non è stato annunciato il debutto di Basic con la pubblicità. Possiamo comunque supporre che nel 2023 anche gli italiani dovranno adattarsi a questa novità.

Inoltre, Disney+ ha anche superato gli abbonati globali di Netflix, stabilendo un nuovo record.

PC Professionale © riproduzione riservata.