Martina Pedretti | 4 Maggio 2023

Disney+ ha scelto Spotify per promuovere House of Disney+, l’ultima campagna di branding della piattaforma streaming

Spotify si unisce a Disney+

Disney+ ha deciso di avvalersi di un tecnologia innovativa di Spotify per promuovere la sua ultima campagna, House of Disney+.

Si tratta di un’esperienza immersiva e cross-mediale, che unisce musica, cinema e TV, e ha come obiettivo di far scoprire il catalogo di Disney+, presentando la varietà di titoli disponibili.

Infatti da mercoledì 26 aprile, gli utenti di Spotify in alcuni paesi europei, compresa l’Italia, potrebbero ricevere suggerimenti personalizzati, per scoprire nuovi generi e titoli del catalogo di Disney+ in base alle abitudini di ascolto sulla piattaforma di streaming.

In base ai brani preferiti, agli utenti sarà abbinata una personalità musicale, come ‘audace e impavida’, oppure ‘allegra e divertente’, o anche ‘emotiva e toccante’. In base al risultato saranno quindi consigliati contenuti su Dinsey+ che corrispondono al proprio mood.

Potremmo quasi denominarla: “Dimmi cosa ascolti su Spotify e ti dirò cosa guardare su Disney+”. Questo perché la nuova campagna guida gli utenti a scoprire nuovi contenuti, in base al proprio umore.

La campagna è indirizzata agli ascoltatori di Spotify Free, ai quali sono proposti annunci audio e video con una call-to-action per accedere all’esperienza in-app. Gli utenti avranno accesso a una playlist personalizzata, che segue i propri brani preferiti.

Con House of Disney+, gli utenti Spotify avranno accesso a un menù a tendina con maggiori informazioni sui titoli del catalogo e un pulsante per poterli visionare.