1 Disney+ e Star uscite settembre

Vi state domandando cosa vedere su Disney Plus e Star a settembre 2021? Il primo titolo è Star Wars Visions, una serie animata in stile anime dedicata alla famosa saga interstellare. Su Star poi arriveranno tutte le stagioni di American Horror Story e l’inedito spin-off American Horror Stories, esclusivo della piattaforma. Su Disney+ è in arrivo anche il reboot Dottoressa Doogie, che riprende la storia di Doogie Howser.

Ma ecco tutte le altre novità di settembre su Disney+ e Star.

Una vita da Dug

Una vita da Dug

1 settembre 2021

Su Disney+ a settembre arriva la serie di cinque cortometraggi Pixar incentrati sul cane parlante del film Up.

Dopo gli eventi di Up, Dug e Carl fanno ritorno in città e insieme vanno a vivere in una nuova casa.

Carl, da burbero e scontroso, è diventato molto più affabile e finalmente ha trovato un nuovo compagno di avventure.