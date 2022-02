Disney apre al metaverso

Sempre più aziende aprono al metaverso, e questa volta è toccato a Disney. Infatti è stato nominato un responsabile per questa nuova divisione, che presto sarà di fondamentale importanza per il futuro della compagnia. Mike White infatti si occuperà del mondo virtuale dell’universo Disney.

Bob Chapek, già qualche giorno fa, aveva chiarito che anche la sua azienda si sarebbe mossa verso il metaverso, sede di novità e aspettative per il futuro di molte compagnie. Il CEO di Disney ha annunciato che Mike White sarà il responsabile del posizionamento del colosso nel metaverso. “Per circa un secolo abbiamo definito e ridefinito il mondo dell’intrattenimento”, scrive Chapek in una lettera al suo staff. “Oggi abbiamo la possibilità di collegare tra loro universi diversi, creando un nuovo paradigma”.

Toccherà quindi a Mike White il compito di portare Disney nel metaverso e farla affermare anche in questo mondo insolito e nuovo. Alle sue spalle White vanta una carriera di oltre 25 anni nella divisione tech dell’azienda. Da febbraio sarà invece responsabile della divisione Next Generation Storytelling and Consumer Experiences, incentrata proprio sul metaverso.

Quindi nel futuro di Disney, secondo Bob Chapek non ci sarà solo intrattenimento passivo, ma anche nuove esperienze interattive, con interazioni attive da parte del pubblico. Più che metaverso, il CEO preferisce riferirsi a questo mondo come una nuova fusione tra esperienze fisiche e digitali. Dopo aver eccelso nel mondo dell’intrattenimento, il prossimo passo dell’azienda sarà proprio quello di conquistare il metaverso.

La scelta da parte della Disney di nominare un dirigente che possa guidare la strategia del metaverso dell’azienda arriva in un momento in cui altre grandi società e media stanno cercando di rispondere all’ascesa del metaverso. Siamo ormai in una fase successiva nell’evoluzione di Internet, e ora tutti vogliono farne parte.

All’inizio di quest’anno, Microsoft ha annunciato l’acquisizione del gigante dei videogiochi ActivisionBlizzard come parte della sua espansione nel metaverso. Invece l’anno scorso, Facebook ha cambiato il nome in Meta, svelando le sue ambizioni di diventare un colosso in questo mondo.

Restiamo in attesa di scoprire cosa ci riserva questa novità!

