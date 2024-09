News

Martina Pedretti | 27 Settembre 2024

Stop alla condivisione delle password su Disney+: cosa cambia

A partire da settembre, Disney+ ha deciso di seguire l’esempio di altre piattaforme di streaming e porre fine alla condivisione indiscriminata di account e password. Questo cambiamento riguarda anche l’Italia, dove sarà presto implementato un sistema che limita l’utilizzo degli account a chi fa parte del “nucleo familiare”.

L’iniziativa, volta a contrastare la diffusione non autorizzata degli account, prevede una nuova forma di abbonamento per gli utenti che desiderano aggiungere persone esterne al proprio nucleo domestico.

Cosa si intende per nucleo familiare su Disney+? Secondo le nuove linee guida della piattaforma, il nucleo familiare è definito come l’insieme di dispositivi associati alla residenza principale dell’abbonato e utilizzati dalle persone che vi abitano. In altre parole, non sarà più possibile condividere l’accesso al proprio account con persone che non vivono stabilmente nella stessa abitazione.

Quanto costa un utente extra su Disney+? Gli abbonati al piano Standard con pubblicità dovranno sostenere un costo aggiuntivo di 4,99 euro per ogni utente extra, mentre coloro che hanno il piano Standard senza pubblicità o il piano Premium pagheranno 5,99 euro in più. Al momento, sembra che questa opzione non sia disponibile per chi ha sottoscritto un abbonamento annuale.

Per verificare la composizione del nucleo familiare, Disney+ utilizza diverse metodologie, tra cui il controllo degli accessi regolari provenienti dallo stesso indirizzo IP o punto di accesso Internet. I dispositivi che si collegano abitualmente dallo stesso luogo saranno considerati appartenenti al nucleo familiare, mentre quelli che effettuano connessioni irregolari da altre località verranno classificati come esterni e quindi non autorizzati all’accesso condiviso.

Questa nuova strategia di Disney+ segue un trend già avviato da altre piattaforme come Netflix, che da tempo hanno cercato di limitare la condivisione di account per aumentare il numero di abbonati paganti, garantendo allo stesso tempo una maggiore sicurezza.