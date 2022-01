Tutte le novità in uscita su Disney+ e STAR a gennaio 2022: i film e le serie TV in arrivo sulla piattaforma streaming

Disney+ e STAR gennaio 2022

Il nuovo anno è arrivato e quindi è arrivato il momento di scoprire cosa debutterà nel mese di gennaio 2022 su Disney+ e STAR.

Sono tante le novità in arrivo, tra cui sicuramente la più degna di nota è il film dell’MCU Eternals.

Non mancheranno poi contenuti per grandi, su STAR, e per i più piccoli, con tante serie e film a loro dedicati.

Ma ecco le novità in uscita su Disney+ a gennaio 2022.

5 gennaio

Antlers – Spirito Insaziabile (Star)

Big Sky stagione 2 (Star)

stagione 2 (Star) Better Things stagione 2 (Star)

Station 19 stagione 5 (Star)

stagione 5 (Star) The Chi stagione 4 (Star)

T.O.T.S. – Trasporto Organizzato Teneri Supercuccioli stagione 2

7 gennaio

Full Monty – Squattrinati Organizzati (Star)

L’Altra Faccia del Pianeta delle Scimmie (Star)

12 gennaio

Eternals

9-1-1 stagione 5 (Star)

stagione 5 (Star) Mayans M.C. stagioni 1-3 (Star) spin-off di Sons of Anarchy

stagioni 1-3 (Star) spin-off di Sons of Anarchy A Casa di Raven stagione 4

14 gennaio

The Real Queens of Hip-Hop: The Women Who Changed the Game (Star)

Pearl Harbor (Star)

19 gennaio

Queens – Regine dell’Hip Hop (Star)

Il Mondo Secondo Jeff Goldblum stagione 2 (Nuovi episodi)

Peper Ann stagione 3

Marvel Studios Assembled – The Making of Hawkeye

21 gennaio

Jojo Rabbit (Star)

(Star) The First Wave

26 gennaio:

Marvel’s Hit-Monkey (Star) Dopo che la tribù di un macaco giapponese è stata massacrata, la scimmia si allea con il fantasma di un sicario americano. Insieme, i due cominciano a combattere e a farsi strada nella malavita di Tokyo.

(Star) Big City Greens stagione 2

28 gennaio

Downtown (Star)

The Birth of Big Air

King’s Ransom

Fernando Nation

Into The Wild

I 4 film di Alvin Superstar Alvin Superstar, Alvin Superstar 2, Alvin Superstar 3 – Si salvi chi può!, Alvin Superstar – Nessuno ci può fermare



Quali sono le novità in arrivo su Disney+ a gennaio 2022 che aspettate di più?

PC Professionale © riproduzione riservata.