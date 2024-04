News

Andrea Sanna | 16 Aprile 2024

Arriva una nuova novità per Disney Plus e per i suoi affezionati utenti che, molto probabilmente, gradirete anche voi. La piattaforma di film e serie TV ha intenzione di lanciare i canali televisivi telematici. Ecco cosa sappiamo circa questa notizia e quali sono le primissime indiscrezioni che circolano sul web.

I canali su Disney Plus: cosa sappiamo

Dopo il cambio del logo e lo stop sulla condivisione delle password nei primi Paesi, Disney Plus ha in mente grandi cambiamenti e a rivelarceli è un report rilasciato da The Information. Si tratta di una vera e propria novità che, se dovesse andare in porto, cambierà senza dubbio l’utilizzo della piattaforma.

Pare infatti che, secondo il sito, Disney Plus potrebbe presto arricchirsi di canali telematici, sempre attivi dedicati tra i tanti alle saghe come Star Wars o Marvel. Si tratta di un modo in più per poter offrire qualcosa di “televisivo” e dare modo agli utenti di guardare contenuti che, magari, non avrebbero preso in considerazione.

I canali televisivi telematici in questione su Disney Plus, che tanto ricordano quelli presenti su servizi come Pluto, potrebbero veicolare la scelta di ogni singolo utente in modo piuttosto proficuo per l’azienda. Questa permetterebbe così di godere di introiti pubblicitari.

Chiaramente i contenuti menzionati potrebbero essere solo un esempio, dato che Disney + dispone di talmente tanti contenuti, dai film d’animazione alle pellicole Pixar. Quello che però potrebbe concretizzarsi invece è che nonostante l’abbonamento a Disney Plus saranno comunque presenti inserti pubblicitari.

Ci sono ancora alcuni dettagli da sistemare su questo lancio dei nuovi canali e da parte di Disney Plus non ci sono delle dichiarazioni. C’è da dire però che l’indiscrezione sembra potersi allineare con l’obiettivo di tenere gli utenti tenerli il più possibile sull’app, che ora include anche la sezione rivolta al canale Hulu. Attenderemo ulteriori notizie.