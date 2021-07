1 Disney Plus e Star luglio 2021

Vi state domandando cosa vedere su Disney+ e Star a luglio 2021? Il primo titolo è Black Widow, che segna il ritorno del Marvel Cinematic Universe. Per i fan dei parchi Disney, arriva anche il film Jungle Cruise con Dwayne Johnson ed Emily Blunt. Per il momento i titoli saranno disponibili con Accesso VIP.

Ma ecco tutte le altre novità di luglio su Disney Plus e Star.

Monsters at Work

Monsters at Work

dal 7 luglio 2021

La serie animata originale Disney+ Monsters at Work si svolge sei mesi dopo gli eventi accaduti in Monsters & Co. Nella città di Monstropolis si sta trasformando, e presto sarà alimentata grazie al suono delle risate.

Il neolaureato presso la Monsters University, Tylor Tuskmon, è il protagonista di questa storia. Lui è un meccanico pieno di entusiasmo del reparto strutture, che però sogna di poter lavorare insieme ai suoi beniamini, Mike Wazowski e James P. “Sulley” Sullivan. Il giovane mostro vuole riuscire a spaventare, ma scopre che far ridere è meglio che spaventare.