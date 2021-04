Disney+ accesso VIP: come funziona e quanto costa

Vista l’attuale situazione dei cinema in Italia, The Walt Disney Company ha scelto di far uscire alcuni dei suoi film in streaming su Disney+, con l’accesso VIP. Ecco come funziona e quanto costa.

Cos’è l’accesso VIP su Disney+

L’accesso VIP su Disney+, permette agli utenti di partecipare a una visione anticipata di determinati contenuti della piattaforma. Il servizio infatti mette a disposizione, a un costo aggiuntivo rispetto all’abbonamento, spesso film esclusivi, prima che siano inseriti in catalogo. Chiunque paghi la sovrattassa per il titolo scelto, avrà infatti l‘accesso prioritario sulla visione.

Disney Plus ha di recente scelto di inserire in accesso VIP la pellicola animata Raya e l’Ultimo Drago e prima anche il live action di Mulan. In questo modo, chi ha scelto di pagare la tariffa VIP, ha potuto vedere i film, prima che fossero disponibili a tutti gli utenti abbonati a Disney Plus. Per ottenere l‘accesso è necessario essere abbonati alla piattaforma streaming Disney+.

A maggio anche Crudelia, il live action prequel con Emma Stone, debutterà contemporaneamente al cinema, se possibile, e in accesso VIP su Disney+. Lo stesso accadrà per il film Marvel Black Widow, a luglio.

Quanto costa

Non basta avere l’abbonamento a Disney+, per avere l’Accesso VIP. Infatti, come già detto, è necessario pagare una tariffa aggiuntiva una tantum, che va oltre al costo dell’abbonamento Disney+. Ad esempio, per vedere Raya e l’Ultimo Drago in streaming con accesso VIP, gli abbonati a Disney+ hanno dovuto pagare 21,99 euro. Per ora tutti i titoli comunque hanno avuto lo stesso costo, infatti Mulan era disponibile al prezzo di 21,99 euro.

Una volta ottenuto l’accesso ai film esclusivi, si potranno guardare tutte le volte che si vuole, purché si sia abbonati a Disney+. Successivamente questi film sono aggiunti al catalogo di Disney+ per poterli vedere senza VIP. Infatti, a qualche mese dal debutto VIP, tutti gli abbonati Disney+ potranno attingere al contenuto senza costi aggiuntivi.

Come attivare Accesso VIP su Disney+

Se si è già abbonati a Disney+, basterà seguire i seguenti passaggi per ottenere l’Accesso VIP ai film della piattaforma. Il primo passo è di accedere con le proprie credenziali a Disney+, e selezionare il titolo (come Raya e L’ultimo drago). Dopodiché si potrà cliccare su Acquista Accesso Vip, ovvero il bottone sotto il titolo. A questo punto basterà confermare il pagamento utilizzando i dati di pagamento già memorizzati, un nuovo metodo di pagamento o l’acquisto in-app effettuato tramite una terza parte.

Quando il pagamento andrà a buon fine, sulla schermata principale del film si potrà cliccare su Riproduci, e il film scelto sarà riprodotto. L’accesso VIP a Disney+ è valido per l’account, su qualsiasi dispositivo collegato.

