Dove trovare i manufatti della settimana 5 di Fortnite

Durante la settimana 5 della 7 stagione di Fornite, capitolo 2, sono arrivati sull’isola i nuovi Manufatti Alieni. I giocatori del Battle Royale possono ottenergli per sbloccare gli stili di Kimera, ovvero una delle skin del più recente Pass Battaglia. Ma come e dove si trovano i manufatti alieni in Fortnite?

Proprio come per i vecchi Gettoni XP, questi nuovi oggetti color viola si raccolgono passandoci attraverso una volta individuati. Ciascuno permette poi di ottenere quattro diverse monete, che si possono scambiare in favore delle personalizzazioni dell’alieno, per modificarne a piacere i più disparati aspetti.

Dove sono i manufatti alieni della settimana 5

Sono quindi cinque i Manufatti Alieni che si possono trovare su Fortnite durante la settimana 5 della Stagione 7. Il primo è a Cala Credente: questo Manufatto Alieno si trova nel l’edificio di colore azzurro con un disegno sul tetto, che va distrutto con un piccone. Il secondo è presso Parco Pacifico. Questo Manufatto Alieno si trova sotto al tetto del gazebo al centro del punto d’interesse.

Proseguiamo poi con il terzo, situato a nord-est di Scogliere Scoscese. Questo Manufatto Alieno si trova sulla costa in prossimità del primo albero a partire da sinistra. Poi ci si deve recare presso Corso Commercio per il quarto Manufatto Alieno della Settimana 5, situato alle spalle della fermata dell’autobus nella parte più bassa del punto d’interesse, vicino all’altalena e al campo da basket. Infine il quinto Manufatto si trova a Brughiere Brumose nella parte più alta della torre con l’orologio.

Durante la settimana 5 di Fornite i Manufatti Alieni sono quindi nuovamente cinque come nelle settimane passate, a differenza della settimana 3 dove erano quattro. In ogni caso i giocatori potranno non solo divertirsi trovando questi oggetti, ma anche aprendo uno dei forzieri speciali in giro per la mappa. Questi possono contenere al loro interno particolari oggetti che servono per la personalizzazione di Kimera.

Da giovedì 8 luglio sono disponibili i manufatti alieni della settimana 5 di Fornite stagione 7.

PCProfessionale © riproduzione riservata.