Martina Pedretti | 21 Novembre 2023

ai intelligenza artificiale YouTube

YouTube lancia la sua AI per creare brani con le voci dei cantanti famosi



YouTube ha recentemente presentato Dream Track Shorts, una nuova funzione che rivoluzionerà la creazione musicale grazie all’intelligenza artificiale (AI). Questa innovativa caratteristica si basa sul modello Lyria di Deep Mind, una società affiliata ad Alphabet, e permette agli utenti di generare canzoni originali in risposta alle loro specifiche richieste, usando le voci dei cantanti famosi.

L’utilizzo di Dream Track Shorts è semplice: gli utenti inseriranno un’idea nella richiesta di creazione e selezioneranno un artista partecipante dal carosello. L’AI di YouTube produrrà quindi una colonna sonora originale con la voce di quell’artista, che potrà essere utilizzata nelle clip degli utenti. Attualmente, il catalogo include stili e voci di artisti reali come Demi Lovato, Alec Benjamin, Charlie Puth, Charli XCX, John Legend, Papoose, Sia, T-Pain e Troye Sivan.

La versatilità di Dream Track Shorts si manifesta attraverso la possibilità di inviare richieste in vari formati, come testo, melodia canticchiata o una combinazione di testo e audio. L’obiettivo è offrire agli utenti un’elevata libertà creativa e semplificare il processo di creazione musicale.

L’implementazione di Dream Track Shorts è il risultato di una collaborazione tra YouTube e le case discografiche, che hanno concesso le licenze per gli artisti coinvolti. YouTube ha comunicato di lavorare con i partner del Music AI Incubator su una serie di strumenti di intelligenza artificiale musicale focalizzati sulla creatività musicale.

Inoltre, YouTube ha annunciato nuovi strumenti per segnalare i video impropri creati con intelligenza artificiale, contribuendo a garantire la trasparenza dei contenuti e a prevenire la diffusione di deepfake.

Dream Track Shorts dovrebbe essere presto disponibile per gli utenti come parte della sezione dedicata ai video brevi di YouTube, gli Shorts. Al momento, la società non ha specificato una data ufficiale di lancio, ma l’attesa è palpabile per questa rivoluzionaria aggiunta alla piattaforma di condivisione video.