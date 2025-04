News

Nicolo Figini | 30 Aprile 2025

ai Duolingo

L’intelligenza artificiale entrerà sempre di più a far parte di Duolingo e questa volta a discapito di alcuni lavoratori.

Duolingo integra l’AI

Duolingo è un’applicazione che viene utilizzata da milioni di persone nel mondo per apprendere una nuova lingua. Di recente sono state aggiunte anche due materie che nulla hanno a che fare con questo argomento: la musica e la matematica.

Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti e si può scegliere tra l’inglese, lo svedese, il francese, lo spagnolo e tanto altro ancora. Attraverso alcuni semplici esercizi e un percorso la cui durata giornaliera può essere decida dall’utente stesso, si inizia a imparare le basi dell’idioma.

Oggi, però, vogliamo trattare di un argomento riguardante l’intelligenza artificiale e di come questa andrà a sostituire i lavoratori a contratto. Ad annunciarlo è stata una mail pubblicata sul profilo LinkedIn di Duolingo stesso e afferma che verrà ripensato il modo di lavorare all’interno dell’azienda. Questi i cambiamenti, come riporta anche il sito The Verge:

A poco a poco non verranno più utilizzati contrattisti per lavori che l’ AI può gestire in autonomia.

può gestire in autonomia. L’impiego dell’ AI sarà un criterio di valutazione durante le assunzioni.

sarà un criterio di valutazione durante le assunzioni. L’utilizzo dell’ AI farà parte dei parametri di valutazione nelle performance review.

farà parte dei parametri di valutazione nelle performance review. Nuove risorse umane saranno autorizzate solo se un team non è in grado di automatizzare i propri processi.

i propri processi. La maggior parte delle funzioni avrà iniziative specifiche per rinnovare radicalmente il proprio modo di operare.

Viene sottolineato che tutto ciò non andrà a discapito dei dipendenti perché questi verranno utilizzati per concentrarsi su attività creative e sulla gestione di problemi vari. Duolingo userà l’intelligenza artificiale solo per migliorare alcune criticità.