E3 2023: date, quando sarà, giochi e novità

L’E3 2023 segna un ritorno per l’evento videoludico: quando sarà, le date, le novità e i giochi che vedremo presentati

Quando sarà E3 2023

Dopo tre anni di assenza, ESA (Entertainment Software Association) ha annunciato ufficialmente che ci sarà l’E3 2023. L’evento quindi tornerà a svolgersi, presso il Convention Center di Los Angeles. Ma quando sarà? Non sappiamo ancora la data precisa, ma conosciamo il periodo. Infatti l’evento si svolgerà durante la seconda settimana di giugno del 2023.

Cosa sappiamo finora

Cosa sappiamo finora dell’E3 2023? La promessa è quella di un ritorno in grande stile, tra reveal titanici e anteprime mondiali sconvolgenti. L’evento inoltre sarà realizzato in collaborazione con ReedPop, organizzatrice di convention come il New York Comic Con o la Star Wars Celebration.

“Siamo entusiasti di riportare in vita l’E3 come evento live insieme a ReedPop, leader globale della produzione di eventi di cultura pop”, ha dichiarato Stanley Pierre-Louis, presidente e CEO dell’ESA. “Gli ultimi tre anni hanno confermato che nessun evento come l’E3 è in grado di riunire il nostro settore, quindi siamo orgogliosi di ritornare con un evento in cui verranno presentatati giochi AAA titanici e il futuro del gaming. L’evento accoglierà nuovamente editori, sviluppatori, giornalisti, creatori di contenuti, produttori, acquirenti e licenziatari. L’evento metterà in risalto anche le vetrine digitali e presenterà componenti consumer di persona“.

E3 2023 giochi

Ancora non sappiamo quali giochi saranno presentati durante l’E3 2023 e quali aziende saranno presenti. Gli organizzatori promettono novità scoppiettanti e che faranno appassionare i giocatori.

