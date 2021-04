E3 2021: data evento, giochi e notizie dell’evento digitale

L’E3 2021 si farà e sarà un evento totalmente digitale. Dopo che lo scorso anno l’organizzazione è stata sorpresa dalla pandemia, che ha impedito all’evento di svolgersi, pare che quest’anno si sceglierà di optare per un’opzione consona ai tempi che corrono. Ma quali sono le prime informazioni su questo evento?

E3 2021 data

Il Electronic Entertainment Expo 2021 (E3 2021) sarà la 26esima edizione dell’evento, durante il quale produttori di hardware, sviluppatori di software ed editori presentano i loro nuovi prodotti. ESA pianifica di usare il Los Angeles Convention Center per l’evento digitale del 2021.

La conferma arriva dai piani dell’ESA, la società che organizza l’E3, che parla di una manifestazione in 3 giorni, dal 15 al 17 giugno, con un calendario di eventi streaming. Saranno quindi protagoniste presentazioni pre-registrate e tante attività digitali.

L’intenzione dell’ESA è di tenere più sessioni di presentazione da parte dei partner di giochi. Si parla di uno spettacolo di premiazione, una serata di anteprima del 14 giugno. In più ci saranno altri eventi streaming gestiti da editori di giochi, influencer e media partner.

E3 2021 giochi

ESA afferma inoltre che consentirà alle società partner di trasmettere in remoto ai media demo di giochi, con l’assistenza individuale degli sviluppatori. Molte aziende hanno utilizzato soluzioni di streaming on-demand simili durante la pandemia per consentire ai media di giocare in remoto ai loro giochi in anteprima. Tuttavia, i piani dell’E3 2021 richiedono ancora l’approvazione dell’ESA, che è composta da grandi società di giochi del settore. In ogni caso è stata confermata la gratuità dell’evento, senza pacchetti premium a pagamento.

Già da tempo si sta cercando di reinventare l‘E3, dopo che EA, Sony e Activision hanno abbandonato l’evento negli ultimi anni. Lo scorso anno molte aziende come EA e Ubisoft hanno avuto successo con dei personali eventi digitali.

Inoltre, il collaboratore dell’E3 Geoff Keighley, che ha lasciato l’evento l’anno scorso a causa di un disaccordo sulla sua direzione, ha anche lanciato il suo Summer Game Fest nel 2020. Keighley ha confermato a VGC che l’evento sarebbe tornato quest’anno e ha detto che nuovamente non sarà coinvolto con l’E3.

Non è chiaro quanti editori si siano iscritti all’evento digitale dell’E3 2021. Tuttavia, una delle principali società di giochi con cui VGC ha parlato ha indicato che avrebbe continuato a gestire la propria vetrina digitale separata, piuttosto che pagare le somme richieste per partecipare all’E3 2021. Per il momento quindi non è dato sapere quali giochi debutteranno durante l’E3 2021. Non essendoci conferme, iniziano i primi rumor che speculano su quali titoli potrebbero essere protagonisti di questo evento. Tra i più gettonati troviamo Elden Ring, Battlefield 6, Hollow Knight Silksong, Halo Infinite e Starfield.

