Elon Musk anticipa il ritorno di Vine, Periscope e dei Fleets

Martina Pedretti | 27 Aprile 2023

periscope Twitter vine

Vine, Periscope e i Fleets torneranno grazie a Elon Musk?

Elon Musk ha suggerito che i Fleets, Vine e Periscope torneranno presto o tardi. Lo strumento simile alle Storie Instagram di Twitter è quindi pronto a tornare, così come le due storiche piattaforme.

Come con Vine, col passare del tempo, i ricordi delle persone e l’idea di cosa fosse ciascuna di questi strumenti si trasforma in nostalgia, andando oltre all’impatto che questi hanno avuto, basti pensare allo scarso successo dei Fleets.

Vine era piuttosto popolare inizialmente, e ora che abbiamo TikTok, molti si lamentano della decisione di Twitter di abbandonare l’app di brevi video. Questo perché avrebbe potuto essere Twitter ad affascinare e accogliere miliardi di utenti.

Vine era popolare, ma non così popolare come ricordiamo, dato che l’app che ha raggiunto il picco di 200 milioni di utenti nel 2015.

Tutto è relativo dato che Twitter stesso aveva solo 305 milioni di utenti attivi mensili all’epoca. Ma il problema per Twitter era che generare entrate da Vine era complicato, e non si riusciva a pagare i migliori creatori. Ciò ha portato a un esodo, portando le personalità più in voga di Vine su YouTube e Instagram.

Fleets invece ha avuto un seguito di nicchia su Twitter, ma è stato chiuso nel 2021 perché non aveva avuto abbastanza interazioni.

Periscope è stato lanciato con grande clamore durante il boom del live streaming nel 2015, prima di finire la sua corsa gradualmente, a causa della mancanza di interesse del pubblico.

Ma ancora una volta, con la rinnovata attenzione di Elon per i creatori e fornendo un set di strumenti più ampio per consentire agli utenti di creare e condividere tutti i tipi di contenuti con il loro pubblico, forse c’è nuova vita per Vine, Periscope e i Fleets. Twitter cercherà di aggiungerle come funzionalità esclusive di Blue? Oppure saranno strumenti aperti a tutti? O ancora, Musk sta solo fantasticando?

Al momento non abbiamo alcun indicatore reale e, con il team di ingegneri di Twitter ridotto all’osso, è difficile immaginare che possano lanciare nuove funzionalità importanti a breve.