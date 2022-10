Elon Musk ha acquistato Twitter per 44 milioni ed diventato il CEO, prima di licenziare quattro dei più alti dirigenti dell'azienda

Venerdì 28 ottobre Elon Musk ha acquistato Twitter per 44 miliardi di dollari. Tuttavia il nuovo proprietario, appena si è insediato nel ruolo di CEO, ha licenziato quattro super dirigenti.

Infatti Elon Musk ha deciso di dire addio a l’ormai ex Ceo Parag Agrawal, il chief financial officer Ned Segal, il responsabile degli affari legali e della policy Vijaya Gadde, e il general counsel Sean Edgett. Dopo mesi di drammi legali, meme e caos, Elon Musk ha chiuso la sua acquisizione di Twitter estromettendo quindi una manciata di alti dirigenti.

La strada per rendere Twitter privato è stata difficile. Elon Musk ha iniziato a pensare all’idea di possedere Twitter all’inizio di aprile, quando ha acquistato il 9,2% dell’azienda per 3 miliardi di dollari. Meno di dieci giorni dopo, il CEO di Tesla e SpaceX ha dichiarato la sua intenzione di acquistare Twitter per 44 miliardi di dollari. Twitter ha accettato, ma Musk ha deciso di ritirarsi, arrivando alla Corte di Cancelleria del Delaware. Così il miliardario ha annunciato che l’accordo sarebbe proseguito.

Con l’intensificarsi del contenzioso tra Musk e Twitter, il giudice della Chancery Court del Delaware Kathaleen McCormick ha che avrebbe potuto acquisire il social se fosse riuscito a chiudere l’accordo entro venerdì 28 ottobre. E così è stato.

Poche ora prima dell’acquisto, Elon Musk ha cambiato la sua biografia su Twitter in “Chief Twit“. Dopodiché ha twittato un video di se stesso mentre trasporta un lavandino nella sede dell’azienda a San Francisco.

