News

Martina Pedretti | 18 Aprile 2024

elon musk vine

Elon Musk sembra sempre più intenzionato a far tornare Vine e riaccendere l’interesse per la piattaforma video

Elon Musk non è il personaggio pubblico più amato di sempre, ma il suo desiderio di far tornare l’app di Vine potrebbe fargli guadagnare qualche punto.

Dopo averne già parlato in passato, il CEO di Tesla ha usato X per chiedere ai suoi follower se vorrebbero o meno un ritorno della storia app di video. Infatti sembra che il team di X (ex Twitter) stia effettivamente lavorando su questo fronte, dato che l’ingegnere di X Christopher Stanley ha condiviso un collegamento attivo alla vecchia pagina Vine di Logan Paul.

Vine è stato originariamente chiuso nel 2017, con tutte le clip presenti sul portale disattivate per ridurre i costi del server. Ora però l’equipaggio di X sta esplorando il codice base dell’app e studiando come potrebbe essere riacceso per un nuovo pubblico.

Elon Musk ha ventilato più volte l’idea di riportare Vine da quando ha ripreso il controllo di Twitter nel novembre 2022.

Concettualmente, Vine è il predecessore di TikTok, e questa è ora una piattaforma da miliardi di utenti. Per questo il suo antenato, secondo la teoria, potrebbe anche funzionare, se X lo riportasse indietro. Vale però anche la pena notare che Vine non è mai stato così popolare come probabilmente si pensa. Infatti ha raggiunto solo 200 milioni di utenti iscritti al massimo. Inoltre è crollato anche perché Twitter non è riuscito a capire come trarne profitto e a garantire che i migliori creatori venissero pagati.

Restiamo quindi in ascolto per scoprire se effettivamente Vine farà un suo ritorno grazie a Elon Musk. Vi aggiorneremo con ulteriori notizie.