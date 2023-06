News

Martina Pedretti | 19 Giugno 2023

Un’app video di Twitter “sta arrivando” sulle smart TV

Da quando Elon Musk è diventato CEO di Twitter, ha puntato a trasformare la piattaforma sempre di più. L’idea di Musk era di avere un’app che fa di tutto, dalla messaggistica, ai social media, ai pagamenti e altro ancora. Ora, sembra anche che voglia che il volto di Tesla voglia lanciare un’app video di Twitter per le smart TV.

Secondo Reuters, Elon Musk ha lasciato intendere che un’app video di Twitter è nei piani dell’azienda. Questa mossa è in linea con l’attuale obiettivo di concentrarsi sulla crescita dei contenuti video sulla piattaforma, per rilanciare le vendite di pubblicità in calo. Basti pensare alla nuova modifica che consente agli utenti di Twitter Blue di caricare video di 2 ore.

Ovviamente, non ci sono informazioni reali su come questa app video di Twitter per le smart TV sarà o su come funzionerà. Sappiamo solo che Elon Musk è pronto a lanciarla, come ha precisato in risposta al commento di un utente di Twitter. È chiaro che Musk vuole un’app del genere, ma non possiamo confermare se sia già in fase di sviluppo.

In passato Elon Musk aveva anticipato il ritorno di Vine, Periscope e dei Fleets grazie al suo ingresso come CEO di Twitter. Ora che ha scelto Linda Yaccarino come suo successore, i due hanno presentato anche nuovi piani per puntare sulla crescita dei contenuti video sulla piattaforma.

Al momento non abbiamo alcun indicatore reale e, con il team di ingegneri di Twitter ridotto all’osso, è difficile immaginare che possano lanciare nuove funzionalità importanti a breve.