Andrea Sanna | 3 Gennaio 2024

Emily Pellegrini creata con l’intelligenza artificiale

Vedete la ragazza nella foto di copertina? È davvero meravigliosa non trovate? Si chiama Emily Pellegrini e pensate che persino sportivi e volti noti le stanno inviando tantissimi messaggi su Instagram (dove vanta la bellezza di 144 mila follower e aumenteranno ancora) con la richiesta di poter uscire insieme.

Ma c’è un piccolo dettaglio che non vi abbiamo detto! Emily Pellegrini non è una ragazza reale in carne e ossa, poiché è stata creata con l’intelligenza artificiale. Non volevamo deludere le vostre aspettative ma era giusto fare chiarezza.

Pensate che al Daily Mail la creatrice di Emily Pellegrini ha raccontato com’è stata creata tramite ChatGPT. La stessa ha fatto sapere di aver chiesto quale fosse la ragazza dei sogni dell’uomo medio. Qual è stata la risposta? “Con capelli castani lunghi e gambe lunghe”. Successivamente è stato utilizzato un profilo generico come prompt e renderla il più reale possibile.

Ma non solo, perché la creatrice di Emily Pellegrini ha definito altri dettagli più specifici su com’è riuscita a ricreare la modella in questione: “L’obiettivo era renderla simpatica ed attraente, mantenendola il più reale possibile”. Ma non solo perché la stessa ha spiegato come tramite i messaggi in direct su Instagram ha ricevuto numerose richieste da parte di vip, alle quali ha risposto cordialmente. E si parla di calciatori miliardari a tennisti o lottatori di MMA.

Evidentemente sono cascati nella trappola e sono convinti che Emily Pellegrini sia una persona reale. I volti noti menzionati hanno provato più volte a strapparle un invito a Dubai in uno dei migliori ristoranti al mondo. Tra i tanti si è parlato di un calciatore tedesco (di cui non conosciamo l’identità) che avrebbe chiesto più volte a Emily il numero di telefono.

Ma quanto ci ha guadagnato fino a oggi la creatrice di Emily Pellegrini! Vi diciamo già: una cifra piuttosto interessante che potrebbe crescere ancora. Si parla della bellezza di 10 mila dollari a settimana è la cifra ottenuta dopo questa trovata. Mica poco!