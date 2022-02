A marzo 2022 potrebbe essere in arrivo il nuovo evento Apple: quando e a che ora sarà e dove seguirlo in diretta. Quali nuovi prodotti saranno presentati?

Evento Apple marzo 2022 quando sarà

Apple non ha ancora annunciato il suo primo evento del 2022, anche se si pensa che sarà nel mese di marzo, dove saranno presentati i nuovi prodotti dell’azienda. La data della presentazione è ancora ignota, così come l’orario. Nel corso di questo evento live streaming saranno svelati sicuramente nuovi prodotti. Quindi anche chi è interessato a seguirlo in diretta dall’Italia potrà farlo collegandosi all’orario e il giorno che Apple annuncerà.

Dal 2014 al 2020, Apple ha sempre annunciato nuovi prodotti con un evento nel corso del mese di marzo. L’unica eccezione è stata il 2021, ma pare che il 2022 farà tornare il tutto alla normalità. L’evento dovrebbe tenersi l’8 marzo e quindi un martedì, come è di tradizione.

Prodotti attesi

Durante l’evento, sembra non saranno presentati nuovi smartphone, dato che la recente linea di iPhone 13 è stata rivelata solo a settembre. Per il momento Apple ha fornito un indizio su quali saranno i protagonisti di questa giornata. I protagonisti dovrebbero essere iPhone SE 3, un nuovo iPad Air, il nuovo Mac mini con forse il nuovo chip M2, il nuovo MacBook Air con chip M2 e il MacBook Pro 13.

Chiaramente si tratta di tanti prodotti solamente ipotizzati, ma non è detto che l’azienda non ci sorprenda annunciando tutte queste novità.

Ma ecco come vedere l’evento Apple di marzo in diretta streaming comodamente da casa.,

Evento Apple marzo diretta streaming

L’evento Apple sarà disponibile alla diretta streaming sul sito di Apple, in una sezione dedicata. Infatti a marzo, quando sapremo il giorno, la live avrà inizio e Apple inizierà a svelare i suoi nuovi prodotti in arrivo.

Per vedere l’evento live quindi non basterà altro che collegarsi al canale YouTube ufficiale Apple, o al sito ufficiale, e seguire la diretta comodamente da ovunque ci si trovi. Non è noto quanto durerà la presentazione. Inoltre sarà presente anche la diretta streaming sull’applicazione Apple TV, disponibile sui dispositivi del brand.

