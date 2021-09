Apple presenta iPhone 13: tutte le news su uscita, colori, prezzo, caratteristiche e le novità della nuova serie di smartphone.

Indice dei contenuti Uscita

Prezzo

Colori

Novità

iPhone 13 uscita

Finalmente il giorno è arrivato! Nella serata del 14 settembre ha presentato dei nuovi dispositivi, in occasione dell’evento California Streaming. Proprio durante questo Apple Event è stato annunciato iPhone 13. Sappiamo già quando esce? La data di uscita è fissata a partire dal 24 settembre, ma i pre-order sono già attivi.

iPhone 13 prezzo

Cosa sappiamo invece del prezzo di iPhone 13? Il prezzo di partenza è di 699 dollari per la sua versione Mini, mentre la versione base sarà venduta a partire da 799 dollari. La memoria parte ora da una base di 128GB fino a 512GB, per i primi due device della linea.

Colori

I colori di iPhone 13

Quali sono i colori di iPhone 13? Le colorazioni scelte sono un rosa chiaro, un blu petrolio, un rosso vivo. Rivedremo ancora il classico nero e il classico bianco, che non possono mancare.

Novità

Tra le novità di iPhone 13 si parla del nuovo design per il comparto fotografico, dato che egli obiettivi non avranno più la classica disposizione a quad, ma si sposteranno in diagonale per i modelli più economici. Le lenti per i nuovi modelli saranno sicuramente più potenti delle precedenti, e andranno a rendere sempre più impeccabile le foto e i video su iPhone.

Il sistema a doppia fotocamera posteriore è dotato di una fotocamera grandangolare da 12 MP in grado di assorbire fino al 47% di luce in più. La nuova modalità cinematografica, inoltre, offre riprese in stile rack focus in grado di regolare la messa a fuoco sui soggetti, utilizzando l’apprendimento automatico.

Il notch anteriore è stata finalmente ridotta, ed è ora più piccola del 20% rispetto al suo predecessore. Lo schermo è ora più luminoso del 28% su iPhone 13 e 13 mini a 1200 nit.

Per quanto riguarda il display iPhone 13 ha uno schermo da 6,1 pollici, mentre il mini è di 5,4 pollici, lo stesso dell’anno scorso. Il display è protetto da un rivestimento in ceramica e il telefono ha un grado di protezione IP68 contro la polvere e per l’impermeabilità.

iPhone 13, così come i suoi altri modelli della serie, sarà dotato di processore A15. SoC A15Bionic, è ancora più potente (fino al 50% in più) con Neural Engine e migliorerà le foto lavorando con il sensore della stabilizzazione. La CPU è a 6 core e l’azienda la chiama “la CPU più veloce su qualsiasi smartphone”.

Dopo l’introduzione del 5G lo scorso anno, l’azienda ha aggiunto un’antenna più avanzata. Attraverso la combinazione di una batteria più grande e un software volto al risparmio energetico, l’azienda afferma di essere stata in grado di ottenere ulteriori 2,5 ore di vita sulla batteria di iPhone 13 e 1,5 ore sul Mini. Anche la batteria andrà a migliorarsi rispetto al passato, e la sua autonomia non avrà precedenti.

PCProfessionale © riproduzione riservata.