Evento Apple settembre 2022: quando sarà e diretta streaming

A settembre 2022 ci sarà nuovo evento keynote Apple: quando e a che ora sarà e dove seguirlo in diretta. Quali nuovi prodotti saranno presentati, oltre a iPhone 14?

Evento Apple settembre 2022 quando sarà

Apple non ha ancora annunciato il suo nuovo evento del 2022, che come al solito sarà nel mese di settembre, dove saranno presentati i nuovi prodotti dell’azienda. Il nome scelto per l’evento è ancora ignoto, ma sarà un keynote. La data della presentazione al momento non è confermata, ma è stata leakata da Mark Gurman di Bloomberg. Si tratta di mercoledì 7 settembre, probabilmente alle ore 19 italiane. Nel corso di questo evento live streaming saranno svelati sicuramente tante novità particolarmente attese. Quindi anche chi è interessato a seguirlo in diretta dall’Italia potrà farlo collegandosi all’orario e il giorno indicati, direttamente sul sito dell’azienda.

iPhone 14 e prodotti attesi

Durante l’evento, saranno con certezza svelati i nuovi modelli della linea iPhone 14. Per il momento Apple ha fornito un indizio su quali saranno i protagonisti di questa giornata. Si vocifera che saranno quattro di dispositivi di questo lancio, con tante novità in particolare per il modello Pro. Infatti si legge che questo non avrà più il notch e sotto la scocca nasconderà un processore di nuova generazione, l’A16. Con tutta probabilità poi la presentazione di iPhone 14 dovrebbe coincidere con il rilascio di iOS 16. Su Bloomerg si legge anche che l’uscita di iPhone 14 è prevista il 16 settembre.

Inoltre online si parla di prodotti come Apple Watch Series 8, e forse anche un nuovo Apple Watch Pro. Chiaramente si tratta di tanti device solamente ipotizzati, ma non è detto che l’azienda non ci sorprenda annunciando tutte queste novità.

Ma ecco come vedere l’evento Apple di settembre in diretta streaming comodamente da casa.

Evento Apple settembre diretta streaming

L’evento Apple keynote sarà disponibile alla diretta streaming sul sito di Apple, in una sezione dedicata. Infatti a settembre, quando sapremo il giorno, la live avrà inizio e Apple inizierà a svelare i suoi nuovi prodotti in arrivo.

Per vedere l’evento live quindi non basterà altro che collegarsi al canale YouTube ufficiale Apple, o al sito ufficiale, e seguire la diretta comodamente da ovunque ci si trovi. Non è noto quanto durerà la presentazione. Inoltre sarà presente anche la diretta streaming sull’applicazione Apple TV, disponibile sui dispositivi del brand.

PC Professionale © riproduzione riservata.