Facebook down oggi: il social network non funziona, cosa sta succedendo

Facebook down oggi: il social network di Mark Zuckerberg non funziona. Perché e cosa sta succedendo? Scopriamolo insieme.

Facebook down oggi: perché il social network non funziona? È questa la domanda che molti utenti si stanno facendo. Oltre a Instagram, anche Facebook nella giornata di oggi, mercoledì 13 marzo, sta dando problemi. Gli utenti di tutto il mondo stanno riscontrando diversi malfunzionamenti: se Instagram non carica le storie, sul social network creato da Mark Zuckerberg non è possibile aggiornare la propria bacheca: Facebook non carica le notizie. Immediate le segnalazioni su Twitter che hanno fatto salire in trend topic gli hashtag Facebook e Instagram down.

Facebook down oggi: ecco cosa sta succedendo

Ma entrando più nello specifico, cosa sta succedendo a Facebook? Come già riportato, secondo le varie testimonianze, Facebook permette di effettuare il login ma non dà alcuna possibilità di aggiornare la propria bacheca. Secondo altre segnalazioni non solo Facebook non carica le notizie ma non permette di caricare neanche i nuovi contenuti, proprio come Instagram. Altri invece non riescono ad accedere al social e ogni qualvolta tentano di farlo, si ritrovano davanti una schermata con scritto “Facebook tornerà presto”. Infine, c’è chi segnala anche problemi con Facebook Messenger. Insomma, i disagi non sono pochi.

Facebook down oggi: perché Facebook non funziona?

Ma in definitiva, perché Facebook non funziona? Secondo i primi rumors, Facebook non funziona perché il social è attualmente in manutenzione. Secondo altre prime indiscrezioni il Facebook down e l’Instagram down di oggi potrebbero trattarsi di un “problema di infrastruttura” che i tecnici stanno cercando di risolvere. Non è un caso infatti che i due social siano andati down nello stesso momento.

A dare le prime notizie su cosa sta succedendo a Facebook è lo stesso social network che per comunicare con i propri iscritti si appoggia a Twitter e scrive:

“Siamo consapevoli del fatto che alcune persone stiano avendo problemi ad accedere alla famiglia di app Facebook. Stiamo lavorando per risolvere il problema il prima possibile.”

Non solo Facebook down: problemi anche con Google e Whats App

Una giornata che gli internauti più incalliti ricorderanno con più angoscia visto che tra le 3 di notte e le 7.30 del mattino di oggi anche Google ha dato i suoi problemi. Le applicazioni e i siti di Gmail, Google Drive, Hangouts e Google Maps erano irraggiungibili. Un disagio che ha colpito principalmente gli utenti americani e australiani. Ma non è tutto perché alcuni utenti su Twitter, a pochi minuti dall’Instagram e Facebook down hanno anche segnalato lo Whats App down riscontrando vari problemi sull’invio dei messaggi e delle note vocali. Indipendent riporta da pochi minuti anche problemi con Etsy, il sito del servizio postale americano e Twitter.

Vi terremo aggiornati con gli eventuali sviluppi.

