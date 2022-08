Ancora Facebook down. Dalle 8.30 di questa mattina, mercoledì 24 agosto, molti utenti hanno iniziato a segnalare su Twitter dei malfunzionamenti sul social network appartenente a Meta. Scorrendo la home infatti, vediamo principalmente ciò che altri utenti (del tutto sconosciuti) pubblicano nelle varie pagine che seguiamo. In alcuni casi, ad apparire nel feed delle news sono anche post scritti a gruppi o celebrità che non seguiamo. In molti ovviamente si chiedono perché questo accada ma ancora non ci è dato saperlo.

“Sappiamo che alcune persone stanno avendo problemi con il loro Feed Facebook” – ha commentato un portavoce di Meta raggiunto da Italian Tech – Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi”.

Come fa notare il sito downdetector, il picco delle segnalazioni è stato raggiunto verso le 9 del mattino ma ancora la situazione non è stata risolta. Seguiranno sicuramente aggiornamenti.

Nel frattempo su Twitter è schizzato in tendenza l’hashtag Facebook down seguito da Facebook hacked. In molti infatti si stanno chiedendo se il malfunzionamento di Facebook possa essere dato da un attacco hacker. Pare che questa ipotesi però si possa totalmente escludere, si tratta infatti di un disservizio che i tecnici di Meta sicuramente risolveranno nelle prossime ore.

