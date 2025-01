News

Nicolo Figini | 20 Gennaio 2025

truffa

Vi è mai capitato di ricevere un messaggio dalla vostra banca che inizia a farvi preoccupare in merito allo stato del vostro conto corrente? State attenti perché potrebbe trattarsi di un truffa.

La truffa del falso messaggio dalla banca

Sempre più spesso torniamo a parlare di truffe che vanno a intaccare i conti correnti dei poveri malcapitati. Questo perché gli hacker utilizzano degli espedienti per convincere le vittime a cliccare su link che poi le porteranno a dei siti di phishing tramite i quali ruberanno dei soldi.

Ve ne abbiamo accennato per quanto riguarda Facebook, ma anche la truffa che collega WhatsApp a Instagram. Oggi, però, vi vogliamo mettere in guardia in merito a un nuovo imbroglio che sta circolando.

Secondo quanto riporta anche il sito HDBlog, ad alcune persone starebbe arrivando un messaggio sul proprio smartphone. Tutti coloro che hanno un conto in Intesa San Paolo, infatti, vengono avvisati di movimenti sospetti e sono invitati a cliccare sul pulsante “Annulla“.

Tutto ciò potrebbe capitare anche per altri enti di credito e la cosa da non fare assolutamente è seguire le istruzioni suggerite. Prima di compiere qualsiasi ulteriore passaggio, infatti, è consigliabile rivolgersi di persona o telefonicamente a un operatore fidato per capire la situazione. Solo in quel momento saprete se potervi fidare oppure no.

Se vi arriva un messaggio del genere dalla vostra banca, dunque, non fare clic sul link e non condividete assolutamente i vostri dati sensibili. Gli hacker hanno bisogno delle vostre informazioni personali, come per esempio password, nome utente o numero della carta di credito per raggiungere il proprio obiettivo.

Fate molta attenzione e fatevi aiutare da una persona della quale vi fidate per andare a fondo nella questione.