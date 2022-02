La prima serata di Sanremo 2022 e sul web ha già debuttato la classifica del Fantasanremo, con tanto di punteggi dovuti a bonus e malus, attribuiti ai cantanti in gara.

I partecipanti a questo divertente webgame stanno quindi facendo i conti con le proprie scelte, scoprendo se il team scelto ha fatto ottenere loro tanti o pochi punti.

Ecco la classifica e i punteggi della prima serata di Fantasanremo.

La classifica della prima serata di Fantasanremo

Michele Bravi (110 punti) Achille Lauro (75 punti) Gianni Morandi e Ana Mena (40 punti) Giusy Ferreri (35 punti) La Rappresentante di Lista (30 punti) Noemi (20 punti) Mahmood e Blanco, Massimo Ranieri, Yuman (15 punti) Dargen D’Amico, Rkomi (5 punti)

I punteggi

Perché i cantanti hanno ottenuto determinati punteggi e come mai Michele Bravi ha totalizzato tanti punti? Partiamo proprio da lui, che ha dichiaratamente studiato il regolamento e che farà di tutto per vincere e far vincere chi lo ha scelto per il suo team. I suoi bonus sono: Outfit monocromo, Fantasia floreale, Ringraziamento pubblico, Ringraziamento orchestra, FantaSanremo sul palco e Papalina sul palco.

Al secondo posto troviamo Achille Lauro, con +50 punti. I suoi bonus: Prima esibizione, Outfit monocromo, Scapezzolata, Ombelico in bella vista, Consegna fiori, Fiori veri, Coreografia, Baci al pubblico. Unico malus l’essersi presentato Scalzo. Al momento il team di Fantasanremo sta valutando se il battesimo con tanto di conchiglia possa assicurare qualche voto a Lauro.

A pari merito al terzo posto troviamo Gianni Morandi e Ana Mena. Il cantautore emiliano ha ottenuto i bonus High Five con Amadeus e FantaSanremo sul palco. La cantante spagnola invece deve il suo punteggio a: Presentata da co-conduttrice, Bonus Enrico Melozzi, Outfit monocromo, Baci al pubblico e Ringraziamento pubblico

Quarto posto per Giusy Ferreri con 35 punti. I suoi bonus? Presentato da ospite, Bonus Enrico Melozzi, Ringraziamento pubblico e Ultima esibizione.

Passiamo poi a La Rappresentante di Lista con 30 punti dovuti a Presentato da co-conduttrice, Fantasia floreale, Coreografia, Ringraziamento pubblico. Noemi invece ha regalato ai fan tre bonus: Presentata da co-conduttrice, Outfit monocromo e Ringraziamento pubblico.

Ottava posizione ex aequo per Yuman, Massimo Ranieri e la coppia Mahmood e Blanco. Il vincitore di Sanremo Giovani ha messo insieme due bonus: Presentato da co-conduttrice e Outfit monocromo. Mahmood e Blanco hanno sempre due bonus, Outfit monocromo e Ringraziamento pubblico. Ranieri invece ha ottenuto i punti grazie a Presentato da co-conduttrice e Outfit monocromo.

Undicesimo e ultimo posto ex aequo dopo della prima serata di Fantasanremo va Rkomi, per i bonus Outfit monocromo e Ringarziamento pubblico e il malus autotune, e a Dargen D’Amico, con bonus Ringraziamento al pubblico e malus Occhiali da sole.

Com’è andata la vostra prima serata di Fantasanremo? Non vedete l’ora che arrivi la seconda?

Vi ricordiamo infine che durate la serata del 2 febbraio sarà annunciata la classifica totale della sala stampa, la quale varrà come bonus o malus, in base a come i concorrenti si sono posizionati. Quella della prima serata è infatti al momento parziale, e chi ha dei concorrenti sul podio dovrà attendere l’attribuzione dei punti, che saranno assegnati solo dopo la visione della classifica di stasera.

