1 La classifica dopo la serata delle cover

La quarta serata è stata quella più attesa, quella delle cover: la classifica aggiornata del Fantasanremo è già online (ma, come al solito, ci sarà il momento VAR alle 17 per verificare gli episodi dubbi).

C’è chi ha fatto di tutto per guadagnare punti (vedi Rkomi e Yuman) e chi invece ha come al solito fatto il minimo indispensabile (Massimo Ranieri, Giovanni Truppi). Nonostante la presenza del maestro Beppe Vessicchio, Le Vibrazioni non hanno ricevuto il bonus Vessicchio perché non ha diretto l’orchestra nella performance.

Ecco la classifica e i punteggi della quarta serata di Fantasanremo e la somma di tutte quelle del festival. Vediamo prima gli ultimi posti. Attenzione, c’è un ex aequo!

25. Giovanni Truppi: 60 punti

24. Massimo Ranieri: 90 punti

23. Giusy Ferreri: 100 punti

22. Matteo Romano: 110 punti

21. Fabrizio Moro: 130 punti

18. Noemi: 140 punti

18. Le Vibrazioni: 140 punti

18. Ana Mena: 140 punti

17. Irama: 150 punti

16. Elisa: 155 punti

15. La Rappresentante di Lista: 165 punti

14. Mahmood e Blanco: 190 punti

13. Iva Zanicchi: 200 punti

La maggior parte dei concorrenti nella seconda metà della classifica di questa quarta serata è stata penalizzata dai malus No scalinata, Cappello e Scalzi.

La Rappresentante di Lista ha subito il nefasto malus del Nome autori sbagliato (-5 punti) e il comunissimo Occhiali da sole (ormai un habitué per chi ha in squadra Dargen D’amico).

Noemi e Matteo Romano hanno suonato il pianoforte, guadagnando così 10 punti ciascuno. Menzione d’onore a Irama (in coppia con Gianluca Grignani) per il bonus Veramente euforico (vista l’eccitazione e l’euforia con cui si sono esibiti): è la prima volta che questo bonus viene assegnato quest’anno!

I primi posti della classifica del Fantasanremo 2022 sono conferme e new entry: scopriamoli insieme!