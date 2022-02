1 La classifica delle tre serate

La terza serata di Sanremo è stata un turbinio di emozioni, e la classifica aggiornata del Fantasanremo è già online.

Ci sono stati soprattutto bonus (ma anche malus) per tutti, e c’è anche chi ha il punteggio invariato rispetto alla precedente classifica: stiamo parlando de Le Vibrazioni, che sommando e togliendo i vari punti si ritrovano ancora a 115 punti. Sembra che per ora “Il Vessicchio“, che sarebbe dovuto essere la fortuna di molti team, si stia rivelando un fiasco; l’assenza del direttore d’orchestra dal palco dell’Ariston si sta facendo sentire.

Ecco la classifica e i punteggi della terza serata di Fantasanremo e la somma delle tre del festival. Vediamo prima gli ultimi posti. Attenzione, c’è un ex aequo!

23. Rkomi: 55 punti

23. Massimo Ranieri: 55 punti

23. Giovanni Truppi: 55 punti

22. Noemi: 60 punti

21. Matteo Romano: 70 punti

20. Fabrizio Moro: 75 punti

19. Giusy Ferreri: 80 punti

18. Irama: 95 punti

17. Ana Mena: 100 punti

16. Elisa: 105 punti

15. Le Vibrazioni: 115 punti

14. Yuman: 120 punti

13. La Rappresentante di Lista: 125 punti

Sappiamo bene che Elisa è in cima alla classifica generale del Festival, ma chi l’ha in squadra nel Fantasanremo sta decisamente dormendo sonni poco tranquilli; lo stesso vale per i favoriti La Rappresentante di Lista e Irama.

Purtroppo, Ranieri, Rkomi e Giovanni Truppi non sono pervenuti.

Yuman fa un balzo in avanti di 105 punti, sfruttando il bonus “Saluti a Zia Mara“; Giusy Ferreri, nonostante il Fantasanremo sui social, resta in basso nella classifica.

I primi posti della classifica vedono delle vere e proprie rimonte e scalate: scopriamoli insieme!