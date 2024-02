News

Martina Pedretti | 8 Febbraio 2024

FantaSanremo

Dargen trionfa nella seconda serata del FantaSanremo 2024: la classifica e tutti i punteggi dei 30 artisti in gara a Sanremo

La seconda serata di Sanremo 2024 è andata e sul web ha già debuttato la classifica del FantaSanremo, con tanto di punteggi dovuti a bonus e malus, attribuiti ai cantanti in gara.

I partecipanti a questo divertente webgame stanno quindi facendo i conti con le proprie scelte, scoprendo se i team scelti per le varie leghe hanno fatto ottenere loro tanti o pochi punti.

Ecco la classifica e i punteggi della seconda serata di FantaSanremo.

La classifica della seconda serata di FantaSanremo 2024

Dargen D’Amico – 210 punti Loredana Berté – 145 punti BigMama – 123 punti Emma – 120 punti Mahmood – 118 punti Renga Nek – 105 punti Annalisa, Il Volo, Negramaro – 100 punti Alfa – 108 punti Il Tre – 98 punti bnkr44, La Sad e The Kolors – 95 punti Mr Rain – 93 punti Diodato, Fred De Palma – 90 punti Geolier – 85 punti Rose Villain, Santi Francesi – 75 punti Clara, Gazzelle, Ricchi e Poveri – 70 punti

I punteggi

Perché i cantanti hanno ottenuto determinati punteggi e come mai Dargen D’Amico ha totalizzato tanti punti? Il cantante ha centrato diversi bonus, come durante la prima serata, tra i quali Dichiarazioni, gesti o simboli a favore della pace e/o contro la guerra, bacia una persona del pubblico, Parolacce e scende in platea.

Quest’anno, grazie alla divertente dei cantanti che diventano presentatori, gli artisti hanno potuto fare punti anche durante la serata in cui non si sono esibiti. Per esempio La Sad, i bnkr44 e Il Tre hanno guadagnato qualche punto anche solo presentando i propri colleghi. Tuttavia specifichiamo che la metà di loro deve ancora cantare la seconda volta, cosa che accadrà durante la terza serata, e pertanto accumulare altri punti.

Si sono invece trattenuti Clara e Gazzelle, che si piazzano in fondo alla classifica della seconda serata del FantaSanremo 2024.