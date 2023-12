News

Martina Pedretti | 22 Dicembre 2023

FantaSanremo

Il Festival di Sanremo è pronto tornare a monopolizzare le TV di tutta Italia, e anche nel 2024 sarà accompagnato dall’ormai iconico gioco del FantaSanremo. Scopriamo subito di cosa si tratta, come partecipare da casa, come creare la propria squadra, e come funziona il gioco virale sui social.

Cos’è FantaSanremo

Il FantaSanremo è un gioco che rende tutti quanti i partecipanti protagonisti del Festival di Sanremo 2024. Infatti consiste nell’organizzare e gestire una squadra virtuale, composta dagli artisti in gara nella categoria big. Ogni concorrente può quindi avere un team formato da cinque artisti di cui uno sarà il capitano. Proprio come accade nel Fantacalcio, chi vuole partecipare ha a disposizione una determinata somma fittizia per partecipare e “comprare” gli artisti per organizzare il suo team di big. La moneta di scambio si chiama Baudi, in onore del presentatore Pippo Baudo.

Questo gioco nasce nelle Marche, da un gruppo di appassionati di Sanremo, che si ritrova per divertirsi in compagnia. Solo nel 2021 i ragazzi decidono di portare il loro gioco anche sul web, aprendo il sito dedicato al FantaSanremo, che in poco tempo ha conquistato il web.

Come funziona FantaSanremo 2024

Ma come funziona il FantaSanremo 2024? Ogni giocatore ha a disposizione 100 baudi, la valuta di gioco, per acquistare 5 degli artisti big in gara. È obbligatorio schierare una squadra di 5 artisti big e nominare capitano uno di loro. Non è possibile acquistare solo quattro artisti, e nemmeno sforare i 100 baudi. Pertanto è facile che la squadra che si ha in mente prima di entrare nel FantaSanremo non sarà la stessa che si potrà presentare. Ogni artista ha un valore, espresso in baudi, che unito a quello dei colleghi, non può andare oltre i 100 baudi.

Quando inizia il gioco? Le iscrizioni al FantaSanremo 2024 partiranno il 27 dicembre 2023 alle 12.00. Sarà poi possibile iscrivere la squadra entro una data non ancora rivelata. Infatti il festival si svolgerà da martedì 6 febbraio a domenica 10.

Nel corso di Sanremo 2024, verranno attribuiti dei punti in base ai bonus e ai malus inclusi nel regolamento di gioco (attualmente ancora inedito). Quindi in base a determinate azioni o a specifici outfit portati degli artisti saranno aggiunti o tolti punti, che li faranno salire o scendere in classifica.

Per partecipare basterà comporre la propria squadra a questo link a partire dal 27 dicembre, oppure cliccare su CREA LA TUA SQUADRA dal sito del FantaSanremo 2024. A questo punto basterà selezionare cinque artisti, senza sforare i 100 baudi. Bisogna anche creare un account, scrivendo nome e cognome, una e-mail e un nome del team. Successivamente si dovranno accettare le condizioni di gioco e del regolamento. I vostri dati saranno protetti e non verranno divulgati, fatto eccezione della tua squadra.

Le leghe

Lo scorso anno ogni account registrato con una mail poteva iscrivere un massimo di 5 squadre al gioco del FantaSanremo 2024. La prima faceva parte della classifica generale (Campionato Mondiale). Le altre quattro invece si potevano unirsi a una lega già esistente o creata personalmente.

In attesa del regolamento vi spieghiamo che ci sono tre tipi di leghe, ovvero pubblica, privata e segreta. La prima tipologia prevede un accesso libero, in cui è possibile vedere chi partecipa e con che artisti. In quelle private è possibile saper in anticipo chi ne fa parte, ma per unirsi è necessario mandare una richiesta ed essere accettarti. L’ultima invece è accessibile solo su richiesta, ma non si possono conoscere le squadre partecipanti in anticipo.

Le quotazioni degli artisti

Quanti Baudi vale ogni artista in gara nel FantaSanremo 2024? La lista delle quotazioni è ancora in fase di definizione e sarà nota solo il 27 dicembre.

Nell’attesa scoprite QUI la classifica dello scorso anno.

Regolamento

FantaSanremo è presente anche su Instagram per chiarire ogni dubbio e fornire esempi di bonus e malus. Cosa prevede il regolamento completo del FantaSanremo 2024? Anche questa info rimane segreta fino al giorno in cui i giochi saranno aperti. Solo allora scopriremo quali sono i bonus e i malus di questa edizione.