News

Martina Pedretti | 9 Febbraio 2024

FantaSanremo

La Sad trionfa nella terza serata del FantaSanremo 2024: la classifica e tutti i punteggi dei 30 artisti in gara a Sanremo

La terza serata di Sanremo 2024 è andata e sul web ha già debuttato la classifica del FantaSanremo, con tanto di punteggi dovuti a bonus e malus, attribuiti ai cantanti in gara.

I partecipanti a questo divertente webgame stanno quindi facendo i conti con le proprie scelte, scoprendo se i team scelti per le varie leghe hanno fatto ottenere loro tanti o pochi punti.

Ecco la classifica e i punteggi della terza serata di FantaSanremo.

La classifica della terza serata di FantaSanremo 2024

Dargen D’Amico – 295 punti La Sad, Negramaro – 240 punti BigMama – 218 punti Emma – 215 punti Il Tre – 203 punti bnkr44 – 200 punti The Kolors – 175 punti Renga e Nek – 173 punti Loredana Bertè – 170 punti Il Volo, Ricchi e Poveri, Sangiovanni – 165 punti Alfa – 148 punti Mahmood – 143 punti Angelina Mango, Diodato – 140 punti Annalisa, Gazzelle, Ghali – 135 punti Mr Rain – 133 punti Maninni, Santi Francesi – 120 punti Clara, Fiorella Mannoia – 100 punti Geolier – 90 punti Alessandra Amoroso – 80 punti Irama – 70 punti

I punteggi

Perché i cantanti hanno ottenuto determinati punteggi e come mai La Sad ha totalizzato tanti punti? Il gruppo ha incassato una quantità infinita di bonus, regalandoci anche uno scippo tra il pubblico in platea. Infatti Theo è sceso dal palco per rubare la borsetta di Giulia Salemi.

Sono stati tanti anche i bonus fuori gara nel pomeriggio, durante il quale molti cantanti hanno posato con la statua di Mike Buongiorno e con le luminarie di Sanremo. Altri hanno disegnato i baffi sui loro cartelloni in giro per la città e altri hanno partecipato ad alcune attività del FantaSanremo.

Durante la terza serata c’è stato poi un bonus esclusivo legato alle elezioni Parlamentari dell’8 e 9 giugno. Sono stati assegnati 20 punti a chi ha portato sul palco una matita. Moltissimi artisti hanno aderito, tra cui Alfa, Maninni, Rose Villain, Dargen D’Amico, Gazzelle, Il Volo, Emma, Renga e Nek, Sangiovanni e tanti altri.