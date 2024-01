News

Martina Pedretti | 19 Gennaio 2024

FantaSanremo

Fino a quando si possono creare le squadre per il FantaSanremo 2024? Ecco la data in cui scadono le iscrizioni

Fino a quando si potrà iscrivere la propria squadra di FantaSanremo 2024

Sanremo sta per iniziare, e molti hanno già iniziato a creare la propria squadra per un certo gioco. Ma quando scadono le iscrizioni al FantaSanremo 2024 e quanto tempo c’è ancora per ideare il team perfetto?

Se ormai siete pronti al fatto che Sanremo stia per tornare a monopolizzare le nostre vite e siete competitivi allora saprete già tutto del FantaSanremo. Se prima la competizione si disputava solo tra i cantanti in gara, ora la sfida si è espansa anche tra i telespettatori, che schierano i loro campioni per vincere al virale gioco online.

Il FantaSanremo è un gioco che i partecipanti protagonisti del Festival di Sanremo 2024. Ogni giocatore potrà creare la sua squadra virtuale, composta dagli artisti in gara. Chi vuole partecipare ha a disposizione una determinata somma fittizia per partecipare e “comprare” gli artisti da aggiungere al suo team, in base alla loro quotazione. Ma quando scadono le iscrizioni al FantaSanremo 2024?

In gara a Sanremo 2024 troviamo Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Il Volo, Alfa, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr Rain, Maninni, Ricchi e Poveri, Clara, Bnkr44 e Santi Francesi.

Quindi, fino quando scadono le iscrizioni al FantaSanremo 2024? Dal sito leggiamo che si potrà iscrivere la propria squadra entro lunedì 5 febbraio 2024 alle ore 23.59 salvo proroghe. Infatti la gara di Sanremo inizierà il giorno dopo, il 6 febbraio.

Fate i vostri conti, preparate i vostri Baudi, perché con 30 cantanti in gara è già tutto più complicato e il tempo stringe! QUI trovate la classifica dello scorso anno.