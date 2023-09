News

Martina Pedretti | 18 Settembre 2023

Amazon annuncia la Festa delle Offerte Prime: quando sarà, come funziona e quali saranno le offerte migliori per gli abbonati al servizio

Amazon ha annunciato i suoi nuovi Prime Day, che per l’occasione si chiameranno però Festa delle Offerte Prime. Gli utenti potranno accedere a sconti su migliaia di prodotti. Ma quando saranno e come funzionano?

L’azienda ha svelato quando si terrà la Festa delle Offerte Prime. L’evento era già stato annunciato da tempo, ma ora Amazon ha svelato anche quando si terrà. Le giornate di sconto avranno luogo a ottobre, precisamente si svolgerà il 10 e l’11 ottobre 2023, un martedì e un mercoledì, con tantissime offerte.

Per partecipare alla Festa delle Offerte Prime di Amazon basterà collegarsi dalla mezzanotte del 10 ottobre alle 23:59 dell’11 ottobre. Così facendo si avrà accesso a una serie di offerte su una vasta selezione di prodotti tech.

Come succede per i Prime Day, per partecipare all’evento è necessario essere iscritti ad Amazon Prime. Le offerte sono infatti riservate ai membri, e per iscriversi basta pagare 4,99€ al mese o 49,90€ all’anno. Per gli studenti i prezzi si può accedere a 24,95 euro al piano annuale e a 2,49 euro a quello mensile. Amazon Prime Student permette anche un periodo di prova di 90 giorni gratuiti.

Saranno due giornate globali di shopping in esclusiva per i paesi aderenti all’evento, tra cui è compresa anche l’Italia. Milioni di clienti Prime potranno quindi dedicarsi ad acquisti esclusivi in questa occasione, con offerte irripetibili.

