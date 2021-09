Fortnite stagione 8: quando esce, nuova mappa, skin e novità

Fortnite stagione 8 quando cambia la mappa? Data di inizio e tutte le novità su skin, armi, Naruto e tanto altro.

Quando esce Fortnite 8 stagione?

Tanti sono i personaggi della cultura pop e i mostri arrivati su Fortnite in passato, portando sull’isola caos e divertimento. Fortnite stagione 8 è in arrivo, assieme a un grosso cambiamento non così lontano e probabilmente scuoterà di nuovo le cose. La stagione 7, come Epic Games terminerà il 12 settembre 2021 con l’evento finale Operazione Cieli di Fuoco. La data di uscita è stata elencata sul sito di Epic Games. Quindi la data scelta per l’inizio di Fortnite 8 è il 13 settembre 2021.

L’evento finale prevede l’assalto alla nave madre della Dottoressa Slone, la quale presumibilmente sarà raggiungibile in jet-pack. Operazione: Cieli di fuoco si terrà il 12 settembre 2021 alle 22:00 ora italiana

Per ora non conosciamo il nome della stagione 8 di Fortnite: non appena questa riceverà un titolo ufficiale provvederemo ad aggiornarvi.

Mappa Fortnite stagione 8

Al momento è troppo presto per avere a diposizione la mappa aggiornata di Fornite stagione 8. Infatti non possiamo ancora sapere come cambierà la mappa. Tuttavia pare che ci saranno alcune aree Sottosopra di Stranger Things, la serie Netflix. In queste zone sembra ci saranno mostri controllati dall’IA.

Nuove skin

Come riporta ResetEra, sembra proprio che Naruto stia per fare il suo debutto su Fortnite dalla stagione 8. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma solo news riportate da noti leaker. Tra questi Donald Mustard, che ha confermato la presenza dell’eroe giapponene nel prossimo Battle Pass. Sembra inoltre che Naruto sarà accompagnato dall’oggetto Mythic Explosive Kunai.

Fortnite 8 trailer

Epic Games non ha ancora pubblicato trailer ufficiale di Fortnite 8. Non appena questo uscirà, aggiorneremo questa pagina con il video.

PCProfessionale © riproduzione riservata.